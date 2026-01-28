“ADORに復帰”のNewJeans・ハニ、オーストラリアでの目撃談が話題「コンディションは良さそう」【写真】

NewJeansのメンバー、ハニがオーストラリアで目撃されたと話題だ。

1月27日、X（旧Twitter）に「全豪オープンテニス大会でハニに会った」という目撃談が投稿された。

【写真】ハニ「寿司ランド」発言が物議

中国のSNSで投稿された内容を共有したもので、ハニのサインが入った帽子の写真もあわせて公開されている。ハニを目撃したという投稿者は「コンディションはとても良さそうに見えた」としつつ、「ただ、復帰まではまだ少し時間がかかりそうだ」とも伝えていた。

（写真＝X）

なお所属事務所ADORとの訴訟が進行していたNewJeansは、昨年12月にヘリン、ヘイン、ハニの復帰が確定。ミンジは復帰について依然として協議中で、ダニエルは専属契約事項の違反などを理由に契約解除となっている。3人の復帰が確定したものの、NewJeansの復帰については未だ決定事項はない。

（写真提供＝OSEN）ハニ

一方、NewJeansを生み出したミン・ヒジンADOR元代表は、本日（28日）午後にソウル鍾路区でNewJeansのタンパリング疑惑に関する記者会見を開く予定だ。

◇ハニ プロフィール

2004年10月6日生まれ。本名ハニ・ファム。両親はベトナム人で、幼少期をオーストラリアで過ごしたため二重国籍を持つ。それでいて韓国語と英語も堪能。2022年7月にNewJeansとしてデビューする以前は、メンバーのミンジと共にBTSの楽曲『Permission to Dance』のミュージックビデオに出演。2024年6月、東京ドーム公演で松田聖子の『青い珊瑚礁』を歌い、大きな話題になった。