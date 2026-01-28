飲み会で女の子に嫌われる強気な行動９パターン
お酒を飲むとうっかり強気になって、強引な態度をとってしまうことがあるもの。それが原因で女性に嫌われてしまっては、元も子もありません。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「飲み会で女の子に嫌われる強気な行動」をご紹介します。
【１】女の子を「お前」と呼ぶ。
「彼氏でもないのに馴れ馴れしい」（２０代女性）というお怒り多数。女性からの圧倒的な不支持を受けました。基本的に女性は、優しくされたいと願っているもの。人間関係ができあがる前に「お前」などと呼ぶと、乱暴な人だと思われかねないので控えたほうがよさそうです。
【２】「○○してほしい？」と上から目線の発言をする。
「Ｓっぽい人は苦手。上から目線で話されるとムカつく」（２０代女性）というように、オレ様男子的行動は人によっては嫌われてしまうよう。「勘違いしたヤツ」と思われる可能性もあるので、「ボクが○○するよ」と、さわやかな言い方をしてはいかがでしょうか。
【３】隣の席の女性を質問攻めにする。
「あれこれ聞かれるのは苦手。隣にそういう人が座ると面倒くさい」（２０代女性）と、あまりにも質問が多いと女性に嫌がられる可能性があるようです。飲み会の場だと、酔って絡んでいるように思われるのかもしれません。質問は控えめに、相槌をマメに打って聞き上手を目指しましょう。
【４】急に呼び名を変えてくる。
「酔った勢いだけで呼び捨てにするのはやめてほしい」（２０代女性）というクレーム多数。あだ名を付けるなど急に呼び名を変えると、女性からうっとうしいと思われるおそれがあるようです。呼び名を変えるのは、もっと距離が縮まってからにしたほうがよいでしょう。
【５】ツッコミ役として他人をいじる。
「急にツッコミを入れられても困る…なんだかいじめられてる気分」（２０代女性）というように、強気なツッコミを怖がる女性も多いよう。笑いを追求するタイプの女性でない限り、あまりツッコミは入れないこと。飲み会でいじるのは男性だけにしたほうがよいでしょう。
【６】命令口調になる。
「『○○しろよ』とか言われると、ちょっと怖い」（２０代女性）というように、命令口調で話すとストレートに怖がられてしまうおそれがあるようです。酔っても女性への言葉遣いは丁寧に、と心がけましょう。
【７】テキーラショットなど、無茶なお酒の飲み方をする。
「ガンガン飲むだけならまだしも、絡んできたり勧めてきたりしたら最悪…」（２０代女性）と、散々な言われよう。無茶なお酒の飲み方をするだけで、嫌われる可能性が高まるようです。せめて女性には絡まないよう気を付けましょう。
【８】他人の注文を勝手に決める。
「『お前は○○な』とか言われると、勝手に決めないでって思う。仕切り屋は苦手」（２０代女性）というように、押しつけがましい態度に腹を立てる女性は多いようです。勧めたいものがある場合は、自分で注文して「一口食べる？」と聞いたほうがよいでしょう。
【９】他人の飲み物を当然のように飲む。
「ひと言断ってくれればいいのに。失礼じゃない？」（２０代女性）など、ごもっともなご意見が。「よく知らない人が口をつけたものは生理的にムリ」という人もいます。うっかり飲んでしまったら、新しく同じものを注文するくらいの心配りが必要でしょう。
ほかにも「飲み会ではこんな行動が嫌われる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
