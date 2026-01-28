実際マザコンだけど…そうじゃなく見えるような振る舞い９パターン
恋愛市場において、「マザコン」は間違いなく女性に嫌われる要素のひとつでしょう。生み育ててくれた母親を大切に思うのは当然のことですが、女性にモテたければカモフラージュが必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「実際マザコンだけど…そうじゃなく見えるような振る舞い」をご紹介します。
【１】人前では母親を「おふくろ」または「母さん」と呼ぶ
「自宅では『ママ』だとしても、人前ではカッコつけないと！」（20代男性）というように、家から一歩出たら「ママ」呼びをやめるパターンです。思わず出てしまった場合は「うちのマムがさー、トゥナイトのディナーはチキンにするってさ」とインチキ帰国子女風のセリフを放って乗り切るしかないでしょう。
【２】必要がない限りそもそも母親の話を持ち出さない
「マザコンを疑われるのは言葉の端々におかんの陰がチラチラするから」（20代男性）というように、女性との会話のなかに母親ネタを持ち出さないパターンです。「どんな人？」と聞かれても、最小限の情報にとどめるようにしましょう。
【３】母親が自由人でほとんどかまってもらわなかったと語る
「ほぼ家にいなかったし、鍵っ子だったし、と」（20代男性）というように、母親がぶっ飛んでいて育ててもらった記憶がないと述べるパターンです。この場合、「家事なら一通りできる」などと自立した部分をあわせてアピールできると信ぴょう性が増すでしょう。
【４】「どっちかっていうとお婆ちゃん子」と話をそらす
「マザコンを疑われたら、『俺、実はお婆ちゃん子で』とごまかす」（20代男性）というように、「お婆ちゃん子」を隠れ蓑にするパターンです。お婆ちゃん子にはお年寄りや弱者を大事にしそうなイメージがあるので、女子ウケは悪くないでしょう。
【５】「マザコンとかキモいよねー」と必死に攻撃する
「攻撃は最大の防御」（10代男性）というように、「マザコン」の概念自体をディスるパターンです。しかし、あまりにマザコンを敵視したり、母親をあしざまに言うと「親不孝」の烙印を押されるおそれもあるので、ほどほどにしておいたほうがよさそうです。
【６】学生の頃の母親のおせっかいエピソードを披露する
「『ベッドの下のエロ本を勝手に処分された』みたいな話をする」（20代男性）というように、母親のうざいエピソードを嫌そうに語るパターンです。ただし、あまりに面白いエピソードに仕立て上げると「会ってみたい」と興味を持たれかねないので気を付けましょう。
【７】母親からの電話やメールをうざそうに無視する
「『またおかんからの電話だよ』とうんざりした顔で切るのを見せつける」（10代男性）というように、母親からの連絡を迷惑そうにスルーするパターンです。演技でも心が痛む場合は、女性と会っているあいだは母親の着信ごと通知しない設定にしておくのがベターです。
【８】家庭料理より外食やファストフードが好きだとアピールする
「肉じゃがとかサバの味噌煮で喜ばないようにする」（20代男性）というように、いわゆる「おふくろの味」には興味がなさそうにするパターンです。「うちの母親は料理下手だった」といったエピソードを披露するのも、非マザコン偽装には有効でしょう。
【９】盆暮れ正月でもあまり帰省しないことを主張する
「しょっちゅう帰ってると疑われる。たとえ帰っても言わない」（20代男性）というように、実家とは疎遠にしているとアピールするパターンです。お土産をおすそわけする場合も「地元の友達が遊びに来た」という体にしてしまうとよいでしょう。
マザコンが嫌われるのは、「彼女より母親が大事」という価値観がチラチラと見えてしまうからです。たとえ母親を大事にしていても、それ以上に愛する女性を大切にする姿勢が見えればマザコンとののしられずに済むかもしれません。（熊山 准）
