３月に行われるワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表にフィリーズのクリストファー・サンチェス投手とパイレーツのオニール・クルーズ外野手が参戦すると２７日（日本時間２８日）、複数の米メディアが報じた。

左腕サンチェスは、昨季１３勝５敗、防御率２・５０をマーク。サイ・ヤング賞投票では３位だったドジャース・山本由伸投手を上回る２位だった。大谷翔平投手との通算対戦成績は、１６打数４安打、６三振、打率２割５分に封じている“大谷キラー”だ。

ドミニカ共和国出身のオニールは身長２０１センチ、体重１０８キロの恵まれた体格。２１年にメジャーデビューし、２４年は自己最多２１本塁打を放ち、昨季は２０本塁打。球界屈指の打球速度を誇る怪力の持ち主だ。

ドミニカ共和国とは準々決勝で対戦する可能性がある。１３年大会を制したドミニカ共和国は米国に負けず劣らず、ソト（メッツ）、マチャド（パドレス）、タティス（パドレス）、ゲレロ（ブルージェイズ）、デラクルス（レッズ）らメジャーのスター選手をそろえている強敵。勢いに乗れば、米国を上回る実力のあるチーム。連覇を狙う侍ジャパンの宿敵には強敵参戦となった。