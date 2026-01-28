広島は２８日、前日２７日に指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された羽月隆太郎容疑者について謝罪した。

「昨日、当球団所属の羽月隆太郎選手が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）容疑で逮捕されました。当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります。当球団といたしましては、本件を厳粛に受け止め、事実が判明次第、適切に対応してまいります。広島東洋カープといたしましては、所属選手がこの様な事件を起こしました事を大変重く受け止め、今後このような事態を招くことのないよう、再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります。広島東洋カープを応援していただいているすべての皆様に、あらためてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」とコメントを出した。

県警によると２５年１２月１６日、１１０番を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をすると、エトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使った人の有無などを調べている。エトミデートは「ゾンビたばこ」や「笑気麻酔」と呼ばれ、若年層を中心に広がっている。過剰摂取で手足がけいれん、意識を失ったりする場合がある。政府は取り締まりや予防啓発を強化する考えを示している。

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２５歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。今季年俸３１００万円（推定）