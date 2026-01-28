ルルルンが届ける北海道スキンケア♡ミルク香るご当地フェイスマスク

旅先で出会う限定アイテムは、思い出とともに心に残る特別な存在。そんな“旅のときめき”をスキンケアに落とし込んだ「旅するルルルン」シリーズから、北海道の魅力を詰め込んだ新作が登場します。豊かな自然と酪農文化に育まれた北海道ミルクの恵みを、毎日のケアで楽しめるのが魅力。肌を包み込むやさしいうるおいで、旅気分のリラックスタイムを演出します♡

北海道ミルクの恵みを贅沢配合

日本一の酪農王国として知られる北海道。その大地で育まれた北海道ミルクなど、肌にうれしい栄養をたっぷり配合したフェイスマスクです。

澄んだ空気や雪解け水に恵まれた環境で育まれた素材を活かし、乾燥しがちな肌にしっとりとしたうるおいをチャージ。毎日のケアで、健やかな肌状態へと導きます。

ほんのり甘い香りで癒やしの時間

「北海道ルルルン（北海道ミルクの香り）」は、やさしく甘いミルクの香りが特長。

マスクを広げた瞬間から、心までほぐれるような香りに包まれます。スキンケアの時間を、忙しい日常から少し離れたリラックスタイムへ。夜のケアや、気分を切り替えたいときにもぴったりです。

北海道限定で楽しめる特別感

北海道ルルルン（北海道ミルクの香り）



価格：1,980円（税込）

地域限定シリーズならではの特別感も魅力のひとつ。北海道のお土産屋や一部バラエティストア、一部ドラッグストアで順次展開され、旅の記念やギフトにもおすすめです。

ルルルンならではの高い品質と、ご当地ならではのストーリー性が融合した一品は、使うたびに旅の余韻を感じさせてくれます。

内容量：7枚入×5袋

発売日：2026年1月下旬以降、順次発売

お取り扱い：北海道のお土産屋、一部バラエティストア、一部ドラッグストア

旅の思い出を、毎日のうるおいに

北海道の自然とミルクの恵みを閉じ込めた「北海道ルルルン（北海道ミルクの香り）」は、スキンケアを通して旅気分を楽しめるご当地フェイスマスク。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのお土産にもぴったりです。いつものケアに、ほんの少し特別感をプラスして、うるおいに満ちた肌時間を楽しんでみてください♪