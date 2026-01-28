現地時間1月7日、米国の複数のメディアが、Google共同創業者のラリー・ペイジ氏がフロリダ州マイアミの高級住宅地ココナッツ・グローブで総額約1億7,340万ドル（約274億円）に及ぶ豪邸2件を購入したと報じました。さらに、共同創業者のセルゲイ・ブリン氏もマイアミで住宅を探しており、PayPal共同創業者のピーター・ティール氏はテキサス州で物件探しを進めているといいます。こうした動きの背景にあるのが、カリフォルニア州で議論が進む「富裕税」構想です。シリコンバレーの大富豪たちは、いよいよ本格的に“脱出”を始めているのでしょうか。

ラリー・ペイジ氏、274億円でマイアミの大邸宅2件を購入

Google共同創業者のラリー・ペイジ氏が、フロリダ州マイアミの高級住宅地ココナッツ・グローブで隣接する2件の邸宅を、総額1億7,340万ドル（約274億円）で購入したと、1月7日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が報じました。

1件目は、フロリダ州でレストラン事業を展開して財を築いた故ジョナサン・ルイス氏の邸宅で、購入額は1億150万ドル（約160億円）。同物件はルイス氏の死後、2024年に1億3,500万ドル（約213億円）で売りに出され、その後1億150万ドルまで値下げされていました。

もう1件は2015年に建てられた大型邸宅で、延床面積は約1万7,000平方フィート（約480坪）、7つのベッドルームを備えています。この物件は、実業家スローン・リンデマン・バーネット氏と夫のロジャー・バーネット氏が2021年に4,500万ドル（約71億円）で購入したもので、今回ペイジ氏が7,190万ドル（約114億円）で取得しました。

妻スローン氏はビリオネアであるジョージ・リンデマン氏の娘で、夫ロジャー氏は健康食品大手シャクリー社のCEOとして知られています。両氏は2024年、サンフランシスコの自宅をアップル共同創業者スティーブ・ジョブズ氏の未亡人、ローレン・パウエル・ジョブズ氏に7,000万ドル（約111億円）で売却したことでも話題となりました。

なお、ペイジ氏はニュージーランドの永住権も保有しており、居住地の分散化を進めている様子がうかがえます。

マイアミ超高級住宅市場が急拡大…背景に「税制移住」

マイアミの超高級不動産市場は、近年驚異的な活況を呈しています。

2025年には、5,000万ドル（約79億円）超の住宅取引が19件に達し、ニューヨークの12件、カリフォルニア州の10件を大きく上回りました。なかでも、1億ドル（約158億円）以上の取引が4件あり、全米でも突出した水準となっています。現地の富裕層向け不動産エージェントによると、シリコンバレーからの顧客が「1日おき」に内覧に訪れ、対応に追われているといいます。

この背景には、フロリダ州の税制が大きく影響しています。同州では州所得税がゼロである一方、カリフォルニア州では最高税率が14.3％に達します。この税負担の差は、富裕層にとって無視できない要因となっています。

カリフォルニア州「富裕税」構想と住民投票のゆくえ

シリコンバレーの富豪たちの移住を加速させているとみられるのが、カリフォルニア州で浮上している「富裕税」構想です。これは、資産10億ドル（約1,580億円）以上を保有する超富裕層に対し、一度限り5％の課税を行うというものです。

現在、この制度を住民投票にかけるための署名活動が進められており、提案の主体はヘルスケア労働組合です。背景には、トランプ政権による連邦補助金削減の影響で、カリフォルニア州の財政赤字が1,000億ドル（約15兆8,000億円）規模に膨らみ、医療や食料支援など低所得者向け支出が圧迫されている現状があります。

富裕税は、こうした財政難を補い、社会保障を下支えする狙いが強い制度といえます。

富裕層は本当に“脱出”するのか――過去の事例が示す現実

では、この富裕税を嫌って、富裕層は本格的にカリフォルニア州を離れるのでしょうか。

類似の事例として、マサチューセッツ州では2022年、年収100万ドル（約1億5,800万円）超の高所得者に対し、4％の追加課税を行う制度が住民投票で可決されました。当時も「富裕層の流出」が懸念されましたが、実際には富裕層の数は減少せず、むしろ導入前より増加しています。

カリフォルニア州も、気候や産業集積、家族や人脈といった要因を考えると、簡単に他州へ移住するとは考えにくい側面があります。

一方で、州税収の約39％を富裕層上位1％が支えているという構造的問題もあります。富裕税によって彼らの流出が進めば、州財政そのものが不安定化しかねません。この点について、民主党のニューサム知事も「一般財源が減少する恐れがある」として、富裕税構想には慎重な姿勢を示しています。

住民が決めるアメリカ型課税と日本との違い

ロサンゼルス市では2022年、500万ドル（約8億円）を超える不動産売買に課税する「マンション税」が住民投票によって可決されました。アメリカでは、このように税制を市民自らが決定する仕組みが一般的です。

多くの市民にとって負担がなく、社会福祉に役立つと判断されれば、富裕層への課税は支持を集めやすい構造にあります。今回の富裕税も、「一度限り」「対象は1,580億円超の資産家のみ」という設計から、住民投票にかけられれば可決される可能性は高いとみられます。

一方で、日本のように政府主導で課税が決まる制度と比べると、アメリカの富裕税は「富裕層にかなり配慮した仕組み」ともいえます。

富豪移住は“税金回避”か、それとも資産防衛戦略か

マイアミやテキサスに向かうシリコンバレーの大富豪たちの動きは、単なる節税対策にとどまらず、将来の税制リスクを見据えた資産防衛戦略と見るべきでしょう。

富裕税構想が現実味を帯びるなか、全米の富裕層はいま、居住地という「最後の選択肢」を静かに見直し始めています。その動きは、今後のアメリカ税制と富裕層経済の方向性を占う重要なシグナルといえそうです。

奥村 眞吾

税理士法人奥村会計事務所

代表