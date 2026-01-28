結婚25年目、銀婚式を迎えたばかりの夫婦を突然襲った別れ。死亡保険金・退職金で2,500万円、預貯金と合わせて2,800万円――残された妻はひとまず安堵します。しかし葬儀が終わったあと、義母から突きつけられた「まさかの一言」で、状況は一変。妻は夫を亡くした悲しみの中で、義母とお金の問題に苦悩することになります。ファイナンシャルプランナーの三原由紀氏が事例と共に解説します。

銀婚式の旅行のあとに訪れた、突然の別れと現実

恵子さん（仮名・52歳）は、結婚25年目で夫を亡くしました。夫とは大学の同級生。派手なことは好まず、「いぶし銀みたいな夫婦でいようね」と笑い合うような関係でした。

その年の夏の終わり、久しぶりに家族4人がそろいました。大学4年生の長男、高校3年生の次男。銀婚式を兼ねて、近場ではあるものの、1泊の小さな旅行に出かけたのです。

「子どもたちの手が少しずつ離れたら、次は、私たちの時間の使い方だね」

そんな話をしていた矢先の、突然の別れでした。

夫はメーカー勤務の会社員で、年収はおよそ900万円。家計の主導権は夫が握っており、恵子さんはパート勤務で年収約100万円。毎月、生活費として渡されたお金の範囲でやりくりし、不足があればその都度もらう――そんな形で、家計は回っていました。

自宅は持ち家のマンション。住宅ローンは残っていましたが、団体信用生命保険により、夫の死後、残債はすべて返済されました。一方で、手元の預貯金は300万円ほど。死亡保険金と死亡退職金を含め、受け取った金額は合計2,500万円でした。

「このお金でどうにか生きていかなければ……」

夫がいなくなった今、子ども2人を守れるのは自分しかいない。その現実が重くのしかかっていました。ところが、四十九日の法要が終わってしばらくしたある日。78歳になる義母が家に来ると、突然こう切り出しました。

「私、あの子にずっと助けてもらっていたから……これからのことを考えると不安で。遺してくれたお金、私にも分けてもらえないかしら」

「仕送りがなくなると困る」義母の要求

生前、夫は実母である義母に生活費を毎月援助していました。しかし、恵子さん自身は、その金額や期間、どこまで続くものだったのかを詳しく知りませんでした。

義母いわく、仕送り額は月3万円。年間36万円だったといいます。遺産分けとして10年分ほどまとめてもらうのでもいいし、仕送りを続ける形でも構わない。そう告げてきたのです。

恵子さんは、これからの生活をどう立て直すか、それだけで精一杯の状況。一方で、義母は言葉を取り消す様子もなく、静かに返事を待っています。その場の空気は、なんとも言えない重さに包まれていたといいます。

結局、その場では「分かりました」とも「できません」とも言えず、返事は保留にするしかありませんでした。

残された妻に、義母を扶養する義務はあるのか？

制度上、結論は明確です。残された妻が、夫の母親（義母）を扶養する法的義務は原則としてありません。

民法は「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めていますが、直系血族とは、自分と血のつながりがある親・祖父母・子・孫などで、義理の父母はこれに含まれません。また、今回のケースでは、相続人は恵子さんと子ども2人。義母には相続権はなく、死亡保険金も受取人である恵子さん固有の財産とされます。

数字を整理してみましょう。預貯金300万円と受け取った2,500万円を合わせると、2,800万円です。ここから、長男の後期学費約50万円、次男の将来の教育費として見込む700万円、合計750万円を差し引くと、残るのは約2,050万円です。

一見すると、十分な金額に見えるかもしれません。しかし、恵子さんのパート収入の年100万円ほど。65歳になるまでは遺族厚生年金と中高齢寡婦加算で年130万円前後の収入見込みもありますが、マンションの修繕積立金や管理費の上昇、そして何より自分自身の老後資金を考えると、「義母に渡せる余裕はない」というのが正直な気持ちでした。

52歳という年齢から、正規雇用への就職も検討していますが、生活を立て直すには少なくとも1〜2年はかかるでしょう。見通しが立たない中で、義母にお金を渡すことは、精神的にも現実的にも重い判断でした。

義父は他界しており、義母が不安になる気持ちが理解できないわけではありません。年金生活で余裕がないからこそ、夫も仕送りをしていたのでしょう。

それでも、「このお金は、もうこの世にいない夫が、私と子どもを守るために遺してくれたものではなかったのか」という思いも、ぬぐい切れませんでした。

義母の「当たり前」と、いまの制度がすれ違う理由

義母が「息子が親の面倒を見るのは当たり前」と考える背景には、時代の違いがあります。

義母が若い頃は、戦前の家制度の名残もあり、親の老後は家族が支えるものという価値観が社会に根付いていました。年金制度も今ほど整っておらず、「子が親を支える」のが当然とされてきた時代を生きてきたのです。

だからこそ義母は、息子が遺したお金の一部についても、「それは自分のもの」「受け取って当然」と感じたのかもしれません。

一方で、現在の制度では、残された妻が義母を扶養する義務はありません。この「価値観としての当たり前」と「法律としての現実」のズレが、相続やお金の場面で表面化しやすくなっています。

なお、今の50〜60代でも、親の相続では「長男が多く相続するのは当たり前」と感じている人は少なくありません。かつてのように親の面倒を見ているわけではなくても、慣習としての“長子相続”の良い部分だけを主張し、結果的に兄弟間の対立や、いわゆる「争族」に発展してしまうケースも、現場では珍しくありません。

トラブルを防ぐため、生前にできること

恵子さんのケースに戻りましょう。「冷たい嫁だと思われたくない」「今後の関係が悪化するのが怖い」――そう感じるのは、決して特別なことではありません。

悩んだ末、恵子さんはファイナンシャルプランナーに相談することにしました。第三者を交えて自分と子どもの生活を数字で整理し、一時的な援助と継続的な扶養を混同しないよう、冷静に話し合う場を持つためです。

専門家から示されたのは、夫が生前に行っていた援助は「息子としての判断」であり、配偶者である恵子さんがそれを当然のように引き継ぐ義務はない、という現実でした。一方で、「だからといって、“1円も出さない”決断が、必ずしも最善とは限らない」という指摘もありました。

守るべきものは何か。どこまでなら無理なく手を差し伸べられるのか。恵子さんはいま、自分と子どもたちの将来と、義母との関係性のバランスを見つめながら、後悔の残らない着地点を探しています。

相続は、お金の問題であると同時に、家族それぞれの不安が表に出る場面でもあります。今回のようなトラブルを防ぐために、生前にできることもあります。

たとえば、親への援助を続けるなら、その事実と金額を配偶者と共有しておくこと。または、親自身の年金や貯蓄の状況を家族で把握し、万が一のときの生活設計を事前に話し合っておくこと。さらに、死亡保険金の受取人を明確にし、遺言書で自分の意思を残しておくことも有効です。

「もし自分だったら、どう判断するだろうか」。そんな問いを立てるきっかけになれば幸いです。

三原 由紀

プレ定年専門FP®