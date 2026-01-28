『ある起業家の挑戦　三光55年のあゆみ』三輪博美（中央公論新社）

写真拡大

　『ある起業家の挑戦　三光55年のあゆみ』（中央公論新社）が1月22日（木）に発売される。

https://realsound.jp/book/2026/01/post-2286187.html/photo/20260123-senki-01

　ゴミにお金をかけるという意識が皆無だった時代、産業廃棄物の世界に飛び込んだ男がいた――高校卒業後のサラリーマン時代から、独立自営の思いをあたため、30歳で創業。“いち早く動く”行動力とチャレンジ精神で、石油から産業廃棄物の世界へ。その後、事業の基盤を整えた後には、すっぱりと息子二人へ事業承継。それでも、今もやりたいことは尽きない。すべてのビジネスパーソンを熱くする、地方の“ある起業家”の物語。

　創業から55年目の三光は、2025年度のグッドカンパニー大賞の優秀企業賞（中国・四国地方）を受賞し、いまや山陰有数の総合環境企業。本書は創業者・三輪博美の挑戦と挫折、そして成長の歩みをまとめた書籍となる。

■目次第1部　創業者が語る　第1章　〈萌芽〉―誕生から高校時代まで　第2章　〈独立自営〉―出光興産の会社員時代　第3章　〈創業〉―「油の販売」から「ゴミ処理業」へ　第4章　〈挑戦〉―トライアルアンドエラーで新領域へ　第5章　〈新機軸〉―次なるステージに向けて

第2部　伴走者が見た三光の軌跡　伴走者が語る❶　牧裕文（日本政策投資銀行 取締役常務執行役員）　伴走者が語る❷　阿部泰典（境港市余子公民館 館長）　伴走者が語る❸　岩粼勝也（三光ホールディングス 執行役員 参与）後継者が語る　三輪陽通（三光ホールディングス 代表取締役CEO）×三輪昌輝（三光 代表取締役社長）　　Part1　産廃業界での仕事の始まり　　Part2　「三光」を継ぐ　　Part3　新しい「三光」をつくる

■著者情報三輪博美（みわ・ひろみ）1941年、島根県生まれ。松江市内の出光興産直営給油所に就職。72年に独立して、鳥取県境港市に三光産業を創業。81年、産業廃棄物処理業、廃油処理事業の許可を取得。2002年潮見工場を竣工。03年江島工場内にRPF（固形燃料）製造部門を新設するなど、三光グループの基礎を創り上げた。08年、社長を退任し、会長に就任。09年より三光株式会社の相談役を務める。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）