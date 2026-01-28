＜義妹、同居からの誘拐！？＞今後はチワワを可愛がれ？娘「じぃじ、だいっきらい！」【第5話まんが】
私はチグサ。夫のヨウスケと娘のユイカと、ミニチュアダックスフンドのモモコとともに、義両親と同居をしています。1年ほど前に転がり込んできた義妹・サナちゃんが勝手に連れて帰った犬は、チワワのミカン。それなのに、サナちゃんは引っ越しをするときにモモコだけを連れて行ったのです。しかも、連れ去りに協力したのは義父。どうしてこんなことになるのかと頭を抱えながら、サナちゃんに連絡を入れると……。
私が婚約者のジュンセイさんの電話番号をきこうとすると、義父が強い口調で制止しました。もしジュンセイさんに連絡して結婚がうまくいかなかったらどうするのか、もう式の準備も整い、籍を入れるだけなのだから我慢してほしいと言うのです……。
義父は、「これからはチワワのミカンを可愛がってほしい」とユイカをたしなめました。ユイカは優しい子だからわかってくれるだろうと期待していたのです。しかしユイカは、どうしてもモモコがいいと涙を流しながら、訴えました。
私はサナちゃんに文句を言って返してもらおうと連絡をしました。
でも、なにを言っても返してくれそうにありません。
それに加えて義父は「自分がお金を出したのだから、自分がどうしようが構わないだろう」とちょっと焦ったように言い訳をしています。
幸いだったのは、義母が私たちの味方だということ。
これからはミカンを可愛がるように、という義父に対して「ありえない」と叱ってくれました。
私たちの可愛いモモコの代わりなんていません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
