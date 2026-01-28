＜相談相手がいない＞「話せばラクになる」と言われても…友達0人のぼっちは誰に話せばいい？
内容はともかく、悩みを抱えたとき、みなさんはどのように対処していますか。自分ひとりで解決できればいいですが、そうはいかないケースもありますよね。今回はそのような、抱えた“悩み”の行き先についての相談でした。
『悩みごとがあるとき、相談する相手がいない人はどうしていますか？』
解決してもしなくてもいい、誰かに相談したい、話したいと思うことってありますよね。もちろん、誰かに相談することで解決への糸口を見出せればありがたくはありますが……。しかし相談する相手がいなかったらどうすればいいでしょう。
『誰にも相談しない。自分自身でなんとかする』
『自分で考えて自己解決します』
誰にも相談できないのであれば、自分で解決するしかない。言われてみればそのとおりですよね。
『他人に相談しないと解決しない問題なんて、世の中にはないからねぇ。困りごとは知識さえ得られればどうにかなる』
“他人に相談しないと解決しない問題なんてこの世にはない”。投稿者さんと同じように、誰かに相談したいけれど相談する相手がいないと思い悩む人には心強い言葉かもしれませんね。どこかに解決への突破口があると信じてアクションを起こせば、相談できる相手がいなくても解決できるかもしれない。そう信じることがまず大切ではないでしょうか。そしてこちらもママの声にあるように、問題を解決するためには“知識”が必要という点。学校の勉強だけでなく、生きていくために必要な知恵や知識は、できるだけ持っていたほうが悩んだときに役立ちそうです。ただその知恵や知識を得る方法を探しているとまた思い悩んでしまいそうですが……。
イマドキの対処法
『AIかな』
相談する相手は人間でなくても構わない。対話型で文章を生成するAIサービスを利用し、問題解決を模索するという声もいくつか寄せられていました。筆者もママたちが話しているようなAIと暇つぶしで会話をすることがありますが、会話を繰り返していくうちに、どんどん人と話しているような気持ちになります。自分にあった回答をくれるように学習もしていきますし。そのように普段から活用していれば、相談や愚痴を聞いてもらうにはうってつけの相手になってくれる可能性もありそうです。ただしインターネット上のサービスですから、情報漏洩には注意が必要そうですね。ためしに、「今日の晩ご飯なにがいいかな」くらいの手軽な相談をし、どのようなものか試してみてはいかがでしょう。
プロの手を借りる
『その道のプロに相談している』
『NPO法人や行政の相談所の人に相談する。守秘義務もあるから安心』
プロの手を借りて問題解決を目指すやり方もアリかもしれません。ママの声にあるように、プロの手にかかるわけですから、守秘義務もありますし安心して相談できそうですよね。悩みの内容によっては、どこに相談していいかわからないケースもあるでしょう。そのような場合は、お住まいのエリアの役所に設けられている相談窓口に足を運んでみてもいいかもしれません。行政が関係する離婚や相続といった大事なお悩みだけでなく、日常生活から生じた悩みやトラブルなどに職員さんが対応してくれることもあるようです。状況に応じて、相談先を紹介してもらえる可能性もあるようです。本気で悩まれているのであれば、一度利用してみてもいいかもしれません。
相談したいだけなのか聞いてもらいたいだけなのか
『相談じゃなくて、愚痴を吐き出せる相手がほしいのでは』
投稿者さんの質問に対し、このような声も寄せられました。厳しい意見のようにも聞こえそうですが、もしかしたら真実かもしれませんね。実際、抱えている悩みが抱えきれなくなるときは、正解を求めているというよりとにかく“誰かに聞いてもらいたい”と思っている可能性が高そうです。聞いてもらえるだけでスッキリするときもありますよね。
『ママスタの「どうでもいいことトピ」に書き込むと少しスッキリする』
もし迷ったら、ママの声にあるようにママスタコミュニティや他のネット上の交流サイトで吐き出してみてはいかがでしょう。強い非難を受ける可能性はゼロではありませんが、有益な回答や優しい声を掛けてもらえて心が救われるケースもあります。吐き出すことで楽になれる可能性があれば、一度試してみる価値もありそうです。
相談の前にまだできることがある、と思うとラクになるのでは？
相談する相手がいないと、「これほどまでに苦しんでいるのは自分だけかもしれない」と思い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、ママたちからは相談する相手がいなくても、やり方次第で解決への糸口は見つかるといった心強い声が多く寄せられていたのです。そして、正直に自分にも相談できる相手がいないと話してくれるママの声も目立ちました。ですから、相談する相手がいなくても大丈夫！ 思い悩んだときはまず、悩みの本質を解決するために情報収集をおこない、ひとつずつ解決を目指してはいかがでしょう。