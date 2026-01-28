【ストリーミング】米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、King Gnu、今週も週間1000万回超えの1位争い ヒゲダンが男性グループ初の記録
26/2/2付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年1月19日〜25日）では、前週に続き2週連続でTOP3楽曲の週間再生数が大ヒットの目安とされる1000万回を超え、いずれも話題のアニメ主題歌の3曲がハイレベルな1位争いを繰り広げている。また、7位までは前週と同じ順位で、上位の変動の少ない週となった。
激戦の中でも不動の1位は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数1434.3万回／前週比15.6％減）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした同曲が、25/9/29付の初登場から19週連続1位を獲得し、今週も男性ソロアーティスト歴代1位の「連続1位獲得週数」記録を塗り替えた。週間再生数も19週連続で1000万回の大台を突破。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録では、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」と並び歴代3位タイ、ソロアーティストとしては自身の持つ歴代1位記録を更新した。累積再生数は3億5195.2万回となった。
2週連続2位はMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（週間再生数1307.5万回／前週比16.9％減）。元日から開幕した「フェーズ3」第1弾となる同曲は、1月16日から日本テレビ系で放送開始となったアニメ『葬送のフリーレン』第2期テーマソングとして書き下ろし。累積再生数は2881.0万回となった。
2週連続3位はKing Gnuの新曲「AIZO」（週間再生数1046.3万回／前週比10.6％減）。1月8日からMBS／TBS系で放送開始となったTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマの同曲は、累積再生数を2729.7万回とした。
3週連続4位はM!LKの「好きすぎて滅！」（週間再生数826.3万回／前週比2.1％減）。登場13週目で通算11回目のTOP10入り、通算9回目のTOP5入りと好調をキープし、累積再生数を8632.6万回に伸ばした。
5位〜7位は前週に引き続きHANAが占めた。5位（前週5位）はHANA初のラブソング「Blue Jeans」（週間再生数755.7万回／前週比10.1％減）。初登場から28週連続でTOP10入り（9週連続1位を含む）を記録し、女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数を2億3628.1万回に伸ばした。6位（前週6位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数726.4万回／前週比10.2％減）。自身最多の累積再生数を2億9306.8万回とした。7位（前週7位）は昨年12月5日にリリースした「NON STOP」（週間再生数671.7万回／前週比2.6％減）で、累積再生数は5400.0万回となった。また、1月24日に配信リリースした新曲「Cold Night」は128位に初登場。配信開始から2日分の再生数とあり、フルで集計される次週以降の動向が注目される。
8位と9位はMrs. GREEN APPLEの2曲が入れ替わった。8位（前週9位）は「ライラック」（週間再生数658.7万回／前週比0.2％増）。登場94週目（約1年9ヶ月）でTOP10入り通算週数は驚異の92回。累積再生数を8億7241.7万回とした。9位（前週8位）は日本レコード大賞を受賞した「ダーリン」（週間再生数594.3万回／前週比11.3％減）で、累積再生数は2億9660.8万回となった。
10位（前週11位）はBE:FIRST「夢中」（週間再生数585.7万回／前週比10.0％減）。2週ぶりのTOP10返り咲きで、累積再生数を1億9215.9万回に伸ばした。
■総再生数1〜4位は変わらず Mr.Childrenは新曲効果で前週比2倍
アーティスト別TOP500ランクイン楽曲数と週間総再生数は、Mrs. GREEN APPLEが1位を堅持。新曲「lulu.」が牽引し、ランクイン33曲（前週比−1）の総再生数は8152.9万回（前週比6.5％減）で、2週連続で8000万回を超えた。
2位（前週2位）のHANAはランクイン数11曲（前週比＋1）、総再生数は4302.3万回（前週比4.7％減）。3位（前週3位）のback numberはランクイン数25曲（前週比±0）、総再生数4188.4万回（前週比2.3％減）。4位（前週4位）の米津玄師はランクイン数16曲（前週比−1）、総再生数3569.0万回（前週比13.0％減）と、1〜4位までは順位変動がなかった。
5位（前週6位）のちゃんみなは、ランクイン数15曲（前週比±0）、総再生数2218.1万回（前週比3.5％減）。1月14日放送開始のTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニングテーマ「TEST ME」は前週79位→41位に上昇した。
総再生数TOP30で最も上げ幅が大きかったのは20位（前週圏外）のMr.Children。1月18日からスタートした鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」（1月19日配信開始）が44位に初登場。新曲を受けて「HANABI」「Sign」「終わりなき旅」などの旧曲の再生数も急上昇し、総再生数は前週比2.1倍を記録した。
■原因は自分にある。吉澤要人主演ドラマOPが初登場31位
7人組グループ・原因は自分にある。の新曲「NOW」（1月19日配信開始／週間再生数323.7万回）が、初登場最上位の31位にランクインした。同曲は、メンバーの吉澤要人と男女7人組グループ・GENICの雨宮翔が初主演を務めるドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビ）のOP主題歌。大切な人といる今この瞬間を特別に思う、何気ない日常にフォーカスした、ピュアでさわやかな楽曲となっている。
■Mr.Children、22年ぶり『日曜劇場』主題歌が44位
44位には前出のMr.Children新曲「Again」（1月19日配信開始／週間再生数288.2万回）が初登場した。Mr.ChildrenがTBS系日曜劇場の主題歌を担当するのは、2004年4月期放送『オレンジデイズ』の「Sign」以来22年ぶり。ボーカルの桜井和寿は「「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」と楽曲に込めた想いを明かしている。レコーディングには音楽プロデューサーの小林武史氏がピアノで参加していることでも話題を集めている。
■Official髭男dism「Pretender」男性グループ初の累積9億回突破
Official髭男dismのメジャー2ndシングル「Pretender」（2019年4月17日配信開始）の累積再生数が9億124.0万回に達した。累積9億回突破は、YOASOBI、優里に続き史上3組目。男性グループとしては初の快挙となった。
本作は、俳優の長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が3人のコンフィデンスマン（信用詐欺師）を演じた映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』（2019年5月公開）の主題歌として、藤原聡（Vo／Pf）が書き下ろした。
Official髭男dism『Pretender』
（権利元：ポニーキャニオン／2019年4月17日配信開始）
■藤井風「死ぬのがいいわ」通算5作目の累積2億回突破
藤井風「死ぬのがいいわ」（2020年5月20日配信開始）の累積再生数が2億29.0万回に達した。藤井の楽曲が累積2億回を突破するのは、「きらり」「花」「ガーデン」「満ちてゆく」（達成順）に続き、通算5作目となった。
同曲は、1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』の収録曲。2022年大みそかの『第73回NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンスも話題を呼んだ。
■RADWIMPS「そっけない」 自身初の累積2億回超え
RADWIMPS「そっけない」（2020年5月15日配信開始）の累積再生数が2億61.6万回に達し、自身初となる累積2億回を突破した。
本作は、2018年12月リリースのアルバム『ANTI ANTI GENERATION』の収録曲。俳優の小松菜奈と神尾楓珠がミュージックビデオに出演し、男女間のあいまいでもどかしい感情の揺らぎを表現した。
■King Gnu「TWILIGHT!!!」 通算16作目の累積1億回突破
King Gnu「TWILIGHT!!!」（2025年4月18日配信開始）の累積再生数が1億48.9万回に達した。King Gnuの累積1億回超え作品は通算16作目となった。
本作は、劇場版『名探偵コナン隻眼の残像』（2025年4月公開）の主題歌として常田大希（Gt／Vo）書き下ろした。
King Gnuの累積1億回突破作品は達成順に、「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」「一途」「逆夢」「カメレオン」「三文小説」「どろん」「傘」「BOY」「雨燦々」「SPECIALZ」「Prayer X」「ねっこ」「Vinyl」「TWILIGHT!!!」。
■back number、歴代2位の1億回突破通算22作目
back number「日曜日」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が1億6.6万回に達した。back numberの作品の累積1億回超えは通算22作目。自身の持つ歴代2位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録を更新した。
本作は、2012年に北海道放送（HBC）開局60周年企画として放送された、演劇ユニット・TEAM NACSの5人がそろって登場する初の連続ドラマ『スープカレー』の主題歌。
back numberの累積再生数1億回突破作品は達成順に、「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「水平線」「怪盗」「花束」「ヒロイン」「HAPPY BIRTHDAY」「アイラブユー」「エメラルド」「黄色」「ベルベットの詩」「オールドファッション」「わたがし」「瞬き」「恋」「新しい恋人達に」「冬と春」「幸せ」「ブルーアンバー」「君の恋人になったら」「日曜日」。
