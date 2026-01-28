毎日飲むコーヒーが指の痛みの引き金に？へバーデン結節の人が注意すべき「飲み方」の盲点

へバーデン結節とコーヒーの関係については、さまざまな情報が飛び交っていますが、現在のところ科学的に明確な結論は出ていません。コーヒーが症状を悪化させる可能性が指摘される一方、適量であれば問題ないとする意見もあります。ここでは、カフェインの影響について詳しく見ていきましょう。

佐々木 政幸（久我山整形外科ペインクリニック）

へバーデン結節とコーヒーの関係

へバーデン結節とコーヒーの関係については、さまざまな情報が飛び交っていますが、現在のところ科学的に明確な結論は出ていません。一部では、コーヒーが症状を悪化させる可能性が指摘される一方、適量であれば問題ないとする意見もあります。

カフェインと関節への影響

コーヒーに含まれるカフェインが、関節に何らかの影響を及ぼすのではないかという仮説があります。カフェインには利尿作用があり、体内のミネラルバランスに影響を与える可能性が指摘されています。特に、カルシウムの排泄を促進することが知られており、過剰摂取は骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

ただし、これは主に大量のカフェインを摂取した場合の懸念であり、1日1～2杯程度のコーヒーであれば、骨や関節に大きな悪影響を与えるとは考えにくいでしょう。むしろ、適度なコーヒー摂取は、ポリフェノールなどの抗酸化物質を摂取できるという利点もあります。

カフェインには血管を収縮させる作用もあり、これが関節周囲の血流を一時的に低下させる可能性があります。血流の低下は、関節への栄養供給や老廃物の除去を妨げる可能性があるため、理論的には関節の健康に影響するかもしれません。しかし、これも明確なエビデンスがあるわけではありません。

コーヒーが体内の炎症反応に与える影響については、研究によって結果が異なります。ある研究では抗炎症作用が報告されている一方、別の研究では炎症マーカーが増加したという報告もあります。現時点では、コーヒーが関節炎を悪化させるという確実な証拠はないといえるでしょう。

個人差と適切な摂取量

コーヒーの影響には個人差があることも重要なポイントです。ある方にとっては何の問題もない量でも、別の方では体調に変化を感じることがあります。自分の身体の反応を観察し、コーヒーを飲んだ後に指の痛みや腫れが増すように感じる場合は、摂取を控えてみることも一つの方法です。

一般的には、1日に3～4杯程度までのコーヒーであれば、健康な成人にとって問題ないとされています。ただし、カフェインに敏感な方や、睡眠障害、不安症、胃腸障害などがある方は、より少ない量に抑えることが推奨されます。

コーヒー以外のカフェイン源(紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなど)も考慮に入れ、総カフェイン摂取量が過剰にならないよう注意することが大切です。特に、カフェインを複数の飲料から摂取している場合は、気づかないうちに過剰摂取になっている可能性があります。

まとめ

指先の関節に痛みや変形が現れるへバーデン結節は、適切な知識と対処によって症状の進行を遅らせ、生活の質を保つことが可能です。早期に症状に気づき、指への負担を減らす工夫をしながら、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。保存的治療から外科的治療まで、さまざまな選択肢があるため、自分の症状や生活スタイルに合った方法を医師と相談しながら選びましょう。食生活や生活習慣の改善も、関節の健康維持に役立ちます。症状が気になる方は、早めに整形外科やリウマチ内科を受診し、専門医のアドバイスを受けることをおすすめします。

