ミラノ五輪出場も期待された有望株！韓国の“現役高校生スケーター”チョン・フィダンの日常SHOT
韓国女子スピードスケート界の有望株、チョン・フィダンの日常SHOTがファンの注目を集めている。
チョン・フィダンは最近、自身のインスタグラムを後進。「オンニ（お姉さん）と幸せなデート♡わ〜い」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
写真の中のチョン・フィダンはシンプルな黒のトップスに身を包み、スマートフォンを手に落ち着いた表情を見せている。18歳の現役高校生ながら、画面をじっと見つめる横顔からはどこか大人びた雰囲気が感じられ、普段の競技時とは違った自然体な姿でファンの目を引いている。
かと思えば、アイスクリームを手にした写真では無邪気な笑顔も披露し、多くの人々をほっこりとさせていた。
チョン・フィダンは2007年9月21日生まれの18歳。先史（ソンサ）高校に在学中の女子スピードスケート選手で、2024年に自国開催された冬季ユース五輪で女子500m銀メダルを獲得したほか、ISU世界ジュニアスピードスケート選手権の女子500mで銀メダル2個、チームスプリントで銅メダル1個を獲得した実績を持つ。
来月に開幕が迫ったミラノ・コルティナ冬季五輪に向けては、昨年10月に韓国国内で行われた「第60回全国男女種目別スピードスケート選手権大会」の女子500mで全体3位に入るなど、現役高校生ながら自身初の五輪選手団入りが有力視されていた。ただ最近、ランキングポイントの関係で出場権の配分がなされず、惜しくも五輪代表入りを逃した。
ミラノ・コルティナ冬季五輪の舞台に立つことは叶わなかったが、それでもまだ前途有望な18歳。韓国女子スピードスケートの次世代スターとして期待されるチョン・フィダンのさらなる活躍を期待したい。