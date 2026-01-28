スタメン <4019> [東証Ｇ] が1月28日午前(10:00)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の4円→6円(前の期は4円)に大幅増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要指標の１つとして位置付けており、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的・継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。その方針のもと、配当性向30%を中長期的な目標として、利益還元を継続的に実施できるよう努めております。 2025年12月期の配当につきましては、1株当たり４円としておりましたが、当期の業績動向および財政状態等を総合的に勘案し、株主の皆様へより一層の利益還元を図るべく、１株当たり６円に修正することといたしました。

