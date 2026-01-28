28日10時現在の日経平均株価は前日比350.94円（-0.66％）安の5万2982.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は153、値下がりは1404、変わらずは38と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は94.26円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ファストリ <9983>が80.22円、ファナック <6954>が30.42円、アドテスト <6857>が22.73円、トヨタ <7203>が17.88円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を70.19円押し上げている。次いで東エレク <8035>が58.16円、ＳＢＧ <9984>が32.89円、住友電 <5802>が15.84円、イビデン <4062>が10.63円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、海運、情報・通信と続く。値下がり上位には化学、輸送用機器、その他製品が並んでいる。



※10時0分10秒時点



