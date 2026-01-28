ヤングケアラー騒動が広がっているＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」について、元放送作家の鈴木おさむ氏が２７日、Ｘで持論を展開した。

２３日に放送された「ナイトスクープ」では、６人兄弟の長男が１日でいいから長男を代わって欲しい…と依頼。霜降り明星・せいやが探偵となって、兄弟の世話などを行い、長男の大変さを伝えたが、これが「ヤングケアラーではないか」と両親を糾弾する投稿が相次ぎ、大炎上。番組側が２回に渡って声明を発表し、普段の家事・育児は父親が担っているとし、一部は演出であることなどを説明。依頼主家族への誹謗中傷は謹んで欲しいと強く呼びかけている。

騒動の広がりから「番組存続の危機」と報じる記事もあり、鈴木氏はそのネット記事を添付。そして「終わらせたらダメ。誰も幸せにならない」と訴え。「これを受けて、どうして行くかを沢山沢山考えて、番組を真摯に作り続けていくことが大切。これで終わらせるなんて、絶対にダメ。これだけ沢山の人を笑顔にした番組を悲しい終わらせ方したら絶対にダメ」と必死に呼びかけていた。