はいだしょうこら“同志”、「うたのおにいさん」関沢圭司さん追悼「正直、言葉が見つからない」
NHK BS『にこにこぷんがやってきた！』で「うたのおにいさん」を務めていた関沢圭司さんが、昨年末に亡くなった。55歳だった。NHK・Eテレ『おかあさんといっしょ』で、うたのおにいさんや、おねえさんを務めた“同志”から追悼の声が続々と寄せられている。
【写真】「最後の写真」… 笑顔でピースするはいだしょうこ＆関沢圭司さん
第19代目うたのおねえさんを務めたタレントのはいだしょうこは28日までに、自身のインスタグラムを更新。「昨年12月に、『関沢圭司さん』がお空に旅立ちました。何からお話ししたらいいのか、どうお伝えするべきなのか、正直、言葉が見つからないというのが、今の私の本当の気持ちです」と率直な心境をつづった。
「わたしが、NHK『おかあさんといっしょ』を卒業して、OBのファミリーコンサートツアーでご一緒になり、15年以上、毎年コンサートツアーで一緒のステージに立ち、プライベートでごはんに行ったり、たくさんの想い出がありすぎるから」と投稿。「ただただ、いまもかなしくて、つらくて、さみしくて、会いたくて圭司お兄さんを思い出さない日はありません」としたためた。
続けて「私にとってのお兄ちゃん的存在。圭司お兄さんのことを悪く言う人は、ひとりもいなかった。尊敬できることがいっぱいあった」とし、「圭司お兄さん、また会おうね」とメッセージを伝えた。「最後の写真」として、2人で笑顔を見せるショットも添えた。
関沢さんの訃報は、8代目うたのおにいさんの速水けんたろうが24日に自身のSNSで公表。「大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました。ハッキリお伝えできないままでしたが本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたので、ご報告させて下さい。本当に残念です…」と伝えていた。
9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろも「圭司くん!!! 嘘だ、信じられない。信じたくない。早いよ、あまりにも早すぎる」と無念さをにじませ、「圭司くんはいつも笑ってた。笑顔の圭司くんしか思い出せない」と悼んだ。
【写真】「最後の写真」… 笑顔でピースするはいだしょうこ＆関沢圭司さん
第19代目うたのおねえさんを務めたタレントのはいだしょうこは28日までに、自身のインスタグラムを更新。「昨年12月に、『関沢圭司さん』がお空に旅立ちました。何からお話ししたらいいのか、どうお伝えするべきなのか、正直、言葉が見つからないというのが、今の私の本当の気持ちです」と率直な心境をつづった。
続けて「私にとってのお兄ちゃん的存在。圭司お兄さんのことを悪く言う人は、ひとりもいなかった。尊敬できることがいっぱいあった」とし、「圭司お兄さん、また会おうね」とメッセージを伝えた。「最後の写真」として、2人で笑顔を見せるショットも添えた。
関沢さんの訃報は、8代目うたのおにいさんの速水けんたろうが24日に自身のSNSで公表。「大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました。ハッキリお伝えできないままでしたが本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたので、ご報告させて下さい。本当に残念です…」と伝えていた。
9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろも「圭司くん!!! 嘘だ、信じられない。信じたくない。早いよ、あまりにも早すぎる」と無念さをにじませ、「圭司くんはいつも笑ってた。笑顔の圭司くんしか思い出せない」と悼んだ。