¡Ú½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡ÛÆüÌ¾»Ò´´ÀµÁª¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¡×¤È¸À¤¦¤±¤É¡Ä
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÄ¾·â¤¹¤ë¡Ö½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡Á¥í¥Ã¥«¡¼ÊØ¤ê¡Á¡×¡½¡½¡£º£²ó¤Ï»³ÍÛ¥ª¡¼¥È½êÂ°£³£¸´ü¡¦ÆüÌ¾»Ò´´ÀµÁª¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯Ì¤·Ð¸³¤Ç¤³¤Î¸·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆüÌ¾»ÒÁª¼ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡½í¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇËèÀáËèÀáÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç°¤¤»þ¤Ï°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½í¡¡Ä¾¶á¤Ï¹¥Ä´¡£¼Ö¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡ËÍ¤ÏÍî¼Ö¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¼Ö¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀèÇÚÊý¤ËÀ°È÷¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½í¡¡£¸·î¤´¤í¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤«ÊÑ¤¨¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡ÆÃ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éÎý½¬¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬Ãæ¤«¤é¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½í¡¡º£¤Î²ÝÂê¤Ï¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡¾ï¤ËÂç¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¤¬Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¤¬¸å¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾ï¤ËÃå¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡½í¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡½í¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤ÎÊç½¸»î¸³¤Ï°ìÈ¯¹ç³Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡¼Â¤Ï£³²ó¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡££³£¶´ü¤«¤é¼õ¸³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡£³²ó¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Äü¤á¤Ê¤¤¿´¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄü¤á¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡½í¡¡£³£¸´ü¤ÎÁª¼ê¤ÇÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤ÎÃÝÈøÎµÀ±Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤¬Æ±¤¸¶Ú¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡½í¡¡ÃÝÈøÁª¼ê¤ËÂ³¤Æ±¤¸¾ì¤Î¿¢Â¼°¦ÍªÅÍÁª¼ê¤âÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡Î¨Ä¾¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Çº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¡Ä¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½í¡¡»Õ¾¢¤Ï¾¾À¸¿®ÆóÁª¼ê¡£¤É¤ó¤Ê»Õ¾¢¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡¥À¥á¤Ê»þ¤Ï¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤¤»þ¤ÏË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½í¡¡½é¤á¤Æ£±Ãå¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡°¶Àû¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÊó¹ð¤·¤Æ¥Ô¥¶¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½í¡¡Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡¤Þ¤º¤ÏÍ¥½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½í¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡ÆüÌ¾»Ò¡¡£Ó£Ç¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡££±ÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖÆüÌ¾»Ò´´Àµ¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ûº£²ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ÏÆüÌ¾»ÒÁª¼ê¤Ï·è¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡£¼«¤é¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ÆÌÜÉ¸¤ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¸³¤ËÍî¤Á¤Æ¤âÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¿Àè¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃå¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë»Ñ¤Ï¡Ö¶¯¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ÏÆ±´ü¤ÎÁª¼ê¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á£±£°Áö¤Ç£±Ãå£³²ó¡¢£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£±²ó¡¢£³Ï¢ÂÐÎ¨£¶£°¡ó¡£¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶¯¤¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÃå¼Â¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£