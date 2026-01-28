アウター買い足すなら【UNIQLOセール】で！ 在庫なくなる前に欲しい「お買い得アウター」

寒い日はまだまだ続きそう。アウターの買い足しを検討している人は、冬物セール中の今こそお得にゲットするチャンスです。そこで今回は【ユニクロ】から、おすすめの「お値下げアウター」をご紹介。大人コーデで頼りになりそうなアウターをピックアップしたので、在庫があるうちにチェックして。

コーデにきちんと感をプラスするロングコート

【ユニクロ】「ロングコート」\6,990（税込・セール価格）

直線的なシルエットが魅力のロングコート。さっと羽織るだけでコーデ全体を引き締めてくれそうな、きれいめコーデに合わせたい一着です。丈の長さがある分、体のラインを自然にカバーしてくれそう。パンツにもスカートにも合わせやすく、着回し力重視で選びたい人にもおすすめです。

軽さと暖かさを両立できるショート丈ダウン

【ユニクロ】「シームレスダウンショートジャケット」\7,990（税込・セール価格）

デイリーコーデで気軽に羽織りやすそうな、ショート丈ダウン。重心が上がって見え、ボリュームがありながらもバランスよく着こなしやすいかも。コーデに軽やかさをプラスしながら暖かく過ごしたい日にもぴったりです。さりげないチェック柄で、シンプル派さんの着こなしをおしゃれに格上げできそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hina_wear123様、@ymk3rd様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M