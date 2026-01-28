一緒に暮らす猫と柴犬。種族を超えてお互いを思い合うふたりですが、ちょっとすれ違いもあり…そんな微笑ましい2匹の光景は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、話題を呼んでいます。

【動画：同居犬に甘えたいネコ→鳴き声でアピールして…たまらない可愛い『愛が止まらない光景』】

「エンジェルボイス」でアピール

Youtubeチャンネル「R村の柴ねこ」では、猫8匹、柴犬2匹の大家族で暮らす様子を紹介しています。

今回投稿されたのはキジトラ♀猫のリサちゃんと♂柴犬リキくんの種族を超えた愛溢れる触れ合いの様子です。

とある日、柴犬のリキくんは気持ちよさそうにお昼寝していました。

リキくんの姿がよく見渡せるこたつの上で、リサちゃんはかわいらしい「エンジェルボイス」で鳴き始めました。

大好きなリキくんに甘えたいアピールをしているようです。

リキくんがぐっすり寝ている様子をチラ見したり、横に降りて行ってうろうろしたり、甘えたいと訴え続けています。

猫たちのパパ代わりをしている優しいリキくんはそんな様子を察して起き出してきました。

突然見せる「ツン」に驚き！

「リサちゃん、どうしたの？」と言いたげにリサちゃんを見つめるリキくん。

しかしそんなリキくんの心を知ってか知らずか、リサちゃんはリキくんの届かないおこたの上から動きません。

リキくんに甘えたくてあんなにアピールしていたのに、突然の「ツン」発動です。

おそらく慎重派のリサちゃんは突然の変化に状況を見極めたいと思ったのかもしてません。

リキくんは戸惑いながらリサちゃんを見つめますが、リサちゃんは降りてきません。

そんなリサちゃんの様子を見て、リキくんはとりあえずおこたの横に戻り、待機することにしたようです。

からの「デレ」にパパはたじたじ！

するとようやく準備が整ったのか降りてきたリサちゃん。

さっきはあんな態度だったのに、リキくんが起きてきたことが嬉しくて、リキ君の周りをウロウロしてアピールを再開します。

しかし、1度落ち着いたリキくんはすっかりリラックスムード。さっきのお昼寝の続きをしようと横になりました。

リキくん大好きの気持ちが盛り上がったリサちゃんがついにリキくんの前足にお鼻で「ちゅ」！すっかり気を抜いていたリキくんは突然の「デレ」にびっくり！

ここでリサちゃんはさらなる「デレ」行動を見せ、驚いているリキくんのお顔に体をすりーんと擦りつけたのです。

この行動はリキくんの想定外の行動だったようでさらにびっくり！

そしてとどめにびっくりして飛びのいたリキくんのお顔にりさちゃんのしっぽがクリーンヒット。

ザ・日本男児で突然のグイグイスキンシップが苦手なリキくんは飼い主さんに「これは無理です！」と訴えるのでした。

コメント欄には「ふたりの関係 好き！」「ふたりの距離は中々縮まらないけどリサちゃんの愛❤はパパに伝わってるよ」「リキパパもビックリして戸惑っているけど逃げずに寄り添ってあげて優しいね」など声が寄せられています。

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」では、猫8匹と柴犬2匹の大家族で暮らす日常が数多く投稿されています。

リキさん、リサさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。