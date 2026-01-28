俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛が、豪華な食事会を報告した。

２８日までにインスタグラムで「先日のこと、里見浩太朗さんと久しぶりに家族全員揃（そろ）ってお会いしました 息子は物心つく前から 娘は水戸黄門の撮影会中、京都で生まれたので生まれた時から可愛がっていただいています」と明かし、俳優・里見浩太朗を囲んだショットをアップ。

「いつまでも若々しくて、本当にお年を聞くと信じられないんです今年９０才を迎えるんですよ！！いつもあちこちゴルフへ出掛けていてシャキンとしているから、祖父のようで祖父じゃない かっこいい素敵な原田パパの大先輩です」と驚きをつづった。

「京都での思い出話では里見さんが娘の事を さくらこっちへおいでなんて話かけたら息子が 呼び捨てするな！って怒ったというエピソード語り継がれてます よく現場へ遊びに行っていたり、お食事をご一緒させてもらっていた京都での日々も懐かしいです。本当に昨日のことのように思い出しますがもうあれから２０年近くも経っているなんて」としみじみ振り返り、「長い時間が経っても変わらない里見ご夫妻 恐れ多いですが、私達も見習って元気に若々しくゆきたいです 今でもこうして時々お誘い下さり いつも子供達のことも励ましてくれます 大切な時間です ありがとうございました」と感謝した。

フォロワーも「里見浩太朗さんが９０歳？信じられない！なんて若々しいの」「皆さん、いい笑顔」「見浩太朗さんお変わりなくてよかったです」「今もファン」と驚いていた。

原田夫婦は２００１年に結婚し、１男１女をもうけている。龍二の弟は大ヒット任侠（にんきょう）シリーズ「日本統一」などで知られる俳優の本宮泰風で、その妻はタレントの松本明子。