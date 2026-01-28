フリーアナウンサーの南雲穗波（31）が27日、自身のインスタグラムを更新。八ヶ岳旅行のオフショットを投稿した。

「八ヶ岳旅行 子連れに優しい宿にしてみたところ、ベビー用品を諸々借りられたり、温水プールでプールデビューさせることができたり、大満足でした」「美味しいワインも飲めました 1枚目はマシュマロ、3枚目はほうとう。投稿をサボりすぎておりました」と記し、マシュマロをほお張る姿を公開した。

フォロワーからは「食レポが懐かしいです！」「今朝のドデスカ！で新しく出来たベーグル専門店やってて、なぐちゃんを思い出したところでした」「絶景めし時代思いだしました」などのコメントが寄せられている。

南雲アナは東京・杉並区出身。東大大学院工学系研究科建築学専攻卒業後、で19年4月に名古屋テレビ放送（メ〜テレ）入社し、24年3月に退社。25年10月からセント・フォース所属。趣味はグラフィックデザイン、パン店巡り。特技はクラシックバレエ、ピアノ、建築模型作り。気象予報士や二級建築士、パンシェルジュ検定1級などの資格を所持していることなどでも注目されている。身長155センチ。血液型O。