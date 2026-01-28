【きょうから】モスバーガー、5年目の“とり竜田”は2種類 “濃厚”にんにく＆クリームチーズor“さっぱり”黒酢＆レモンから気分で選べる
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、28日から3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、『ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜』を期間限定で新発売する。同時に『和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜』も発売する。
【写真】新発売の『ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜』
同店では、日本生まれのモスバーガーならではの“とり竜田バーガー”を2022年から毎年期間限定で販売。定番の『和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー』に加えて、23年からはバリエーション商品も同時に販売しており、これまでにシリーズ累計で1100万食以上を売り上げている。
5年目となる今年は、ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる、濃厚な味わいの『ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜』を新発売。とり竜田にたっぷりのにんにくを加えたトマトベースのソースと、国産クリームチーズを合わせた。にんにくはみじん切りやピューレなどさまざまな形状でソースに加えることで、最後の一口まで絶えることなく香りや旨みを味わうことができる。
同時に、『和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜』も発売。鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、酢特有の酸味を抑えながら黒糖の甘みと和風だれの旨みを楽しめる商品となっている。レモンを絞りながら食べることで、味の変化を楽しみながらさっぱりと楽しむことができる。
■商品概要（価格は全て税込）
『ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜』490円
ハーフマヨネーズタイプを塗った下バンズに、国産鶏のむね肉を使用したサクサクのとり竜田、ガーリックトマトソース、キャベツを乗せ、さらにもう一度ガーリックトマトソースを重ねた上に国産クリームチーズを合わせた。トマトはチーズとの相性が良く、クリームチーズの爽やかな酸味とトマトの酸味・甘みが相乗効果を生み出し、全体的にまとまりのある一品に仕上げている。
また、ガーリックトマトソースにはピューレやみじん切りのにんにくを使用しているほか、クリームチーズにもにんにくパウダーを合わせており、さまざまな形状のものを使用することで最後の一口までにんにくの豊かな香りと奥深い味わいが続くように工夫をしている。
『和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜』470円
とり竜田に黒酢の旨だれとキャベツを合わせ、レモンを添えた。和風旨だれには鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、酢特有の酸味を加工黒糖で柔らかくすることで親しみやすい味わいに。サクッと軽く、ジューシーなとり竜田に黒酢の風味が味わえる和風旨だれの相性は抜群。“くし切りレモン”を絞って好みの酸味に調整しながら楽しめる。
