山下智久、スタントなしでフリーダイビングに挑戦 『神の雫』シーズン2本編映像公開 加瀬亮の出演も明らかに
俳優の山下智久が主演と初プロデュースを手がけたドラマシリーズ『神の雫/Drops of God』のシーズン2が、動画配信サービス「Hulu」にて国内独占配信中だ（毎週金曜に新エピソードが更新、全8話）。配信中の第1話より、スタントなしで山下がフリーダイビングに挑戦した本編映像が公開された。
【動画】山下智久のフリーダイビングシーン（本編映像）
本作は、日本のみならず世界中で愛され、日本のワインブームにも火を付けた大ヒット漫画『神の雫』（作・亜樹直、画・オキモト・シュウ／講談社）を原作にした実写ドラマ。原作の主人公・神咲雫をフランス人女性カミーユ・レジェ（フルール・ジェフリエ）に置き換え、山下演じるワイン評論家・遠峰一青を“新たな主人公”に据えた大胆な再構築が大きな話題を呼んだ。
世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェが亡くなったことをきっかけに、フランス・パリで暮らす彼の娘カミーユと、彼に師事していた一青が、総額160億円にも及ぶ世界最大のワインコレクションを含む莫大な遺産を巡って国境を越えた対決が始まる。
シーズン1は、2023年にHuluにて配信され、翌24年11月の「第52回国際エミー賞」では、「連続ドラマ部門」（International Emmy Awards 「Drama Series」）を受賞。“ワインに運命を翻ろうされる男女”を軸に、“時代と国境を越えた華麗で芳醇な人間模様”を壮大かつ細やかに描き、異色でスタイリッシュ、非常にエンターテインメント性が高いドラマとして国内のみならず世界中で高評価を獲得した。
シーズン２は、アレクサンドル・レジェが生涯をかけてもたどり着けなかった“世界最高のワイン”の起源を求め、一青とカミーユが再び世界へ旅立つところから始まる。その旅はやがて、二人が自らの人生と向き合う過酷な試練へと変わっていく。
今月23日から配信されている第1話では、前作の決着から時を経た二人の「現在地」が描かれた。ワインは退屈と感じ、フリーダイビングで自らを追い込むことで暗闇の先にビジョンを見出そうとする一青は、答えを求めてフランスへと舞い戻る。一方のカミーユ（は、シャサングル農園を舞台に野心的な構想を順調に進めていた。 しかし、亡き父アレクサンドルからの思いがけない遺産が、彼らが忘れようとしていた過去を呼び覚ますことに。カミーユと一青は、ふたりの確執と信念、そして兄妹としての絆を試される旅へ引き込まれていく。
このたび解禁された本編映像（第1話）では、一青がフリーダイビングに挑む姿が解禁され、スタントなしで挑んだ山下の緊迫感あふれる映像に思わず息をのみ、目を奪われること必至だ。
そして、シーズン2のキーパーソンとして、国際的に活躍する俳優・加瀬亮の出演が明らかに。一青が信頼する友人として一青とカミーユの旅路にどう関わってくるのか。加瀬本人からコメントが到着した。
■加瀬亮のコメント
『神の雫』はシーズン1が面白かったので、今回の出演をうれしく思っています。シーズン2は1でどこか謎めいていた山下くん演じる一青の過去に深く分け入っていく物語です。難しい心の揺れをとても繊細に演じる山下くんには俳優として大変感銘を受けましたし、その謙虚で優しい人柄のおかげで、撮影中も本当に楽しく過ごすことができました。多くの方にドラマを観ていただけることを願っています。
