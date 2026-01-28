中京テレビの平山雅アナウンサー（34）が27日までに自身のインスタグラムを更新。娘とのオフショットを公開した。

「ハローキティ展ハート」「小さい頃から気がつけばキティちゃんのグッズが身近にあって、気がつけばサンリオショップに通いいちご新聞を読むのが楽しみな子になっていて、母に憧れておねだりした初めての財布もポシェットもキティちゃんで、中学生の頃にはご当地キティ集めが趣味で、キティと共に成長してきた私にとっては、夢のような、心ときめく幸せ空間でしたハート」とハローキティとの思い出をつづった。

さらに「2歳の娘も、帰り道に何度も『たのしかったねえ』と言ってくれて、一緒に堪能できて嬉しかったなぁ。。子ども連れやカップル、高校生、私の母世代の方など、本当に幅広い方々で賑わっていたのが印象的で、長年愛されているキティちゃんの魅力を肌で感じた日でもありました」と記し、「2月15日まで、金山南ビル美術館棟で開催されていますハートグッズも可愛すぎて、いろいろ買ってしまいました」と、展示を楽しむ娘の様子を投稿した。

フォロワーからは「二人とも楽しい時間だったね」「昔の記憶が一気に戻った感じがしたかな？」「楽しそうなお二人さんの様子がとても伝わります」などのコメントが寄せられている。