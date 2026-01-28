きのう（27日）午後2時半ごろ、岡山市北区の山陽自動車道（下り）岡山IC付近で事故がありました。この事故のため、山陽自動車道（下り）山陽IC～岡山IC間が約2時間半、通行止めとなりました。

ワゴン車がキャリアカーに追突

警察によりますと、きのう（27日）午後2時半ごろ、山陽自動車道（下り）の山陽IC付近でワゴン車が、車を運搬するキャリアカーに追突しました。それぞれの車には運転手1人が乗っていましたが、けがはありませんでした。





ワゴン車は盗難車か

警察によりますと、ワゴン車は盗難車とみられ、パトカーが高速道路でワゴン車を追跡中にワゴン車が追突事故を起こしたということです。



ワゴン車を運転していたのは20代とみられる男で、道交法違反の疑いで現行犯逮捕されました。男は運転免許証を持っていなかったため、警察が男の身元の確認を行うとともに窃盗の疑いでも調べています。



パトカーは赤色灯を回転させ、サイレンを鳴らして追跡していたということで、岡山県警高速隊は、「逃走中の車両が他の車両をまきこんで事故を起こしたことは遺憾だが、適正な職務執行だったと考えている」とコメントしています。

