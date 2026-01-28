元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ゴリラとの出会いを投稿した。

「ルワンダで、マウンテンゴリラに会ってきました！！」と報告。ゴリラトレッキングの様子を数多くアップし、「道なき道を泥だらけになりながら進み、山の中を歩き回ること1時間半。ようやくその姿をとらえ、一気に疲れが吹き飛びました！！最初は少し怖かったけれど、1時間ほど近くで過ごしていると、彼らが賢く温厚だということがよくわかりました」と振り返った。

さらに「毛に溜まった雨水をはらうために大きく伸びをしたり、脇の下を掻いてあくびをしたり、子供をあやすために左右に揺れたり…。その動きは、人間そっくり。17頭のゴリラに会うことができて、大満足！！生涯忘れられない経験になりました」と黒いコートに黒パンツ、黒マスクのゴリラコーデ？ でゴリラの群れとの接近ショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「新種のゴリラさん 目だけ見えてる」「忍者みたい」「凄い」「羨ましい」「ワイルドだね」「めちゃくちゃ可愛い」「お姫様みたい」「ゴリラって愛らしい顔してるよね」などのコメントが寄せられた。