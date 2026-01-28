【MPG-16 ニュークリオンクエスト スーパーコンボイ】 発売日：2025年11月下旬 参考価格：44,000円 セール価格：34,994円

楽天ブックスは、タカラトミーから発売中のフィギュア「MPG-16 ニュークリオンクエスト スーパーコンボイ」を参考価格から20％オフの34,994円で販売している。

本商品は、ブラックホール突入用の特殊シールドを身にまとった総司令官コンボイ「ニュークリオンクエスト スーパーコンボイ」をMPGシリーズで立体化したもの。

復刻版ゴッドジンライの発売当時に、新たな設定とともに定番のブラックカラーで誕生した総司令官コンボイ。当時の玩具機構を再現し、トレーラーヘッドに付属のパワーマスターを取り付けることでロックが解除され、ビークルモードからロボットモードに変形が可能になる。さらに、コンテナと合体し、大型ロボット形態のスーパーコンボイへと変形合体が可能だ。

また、コンテナは移動基地にも変形が可能で、パーチカル・ビームキャノンにパワーマスターを乗せることができる。ロボット状態では手足の可動に加え、上半身の前屈や腰の回転などが可能なフルポーザブル仕様となっている。付属のパワーマスターは人型の状態から、パワーマスター・エンジンへと変形できる。搭乗用フィギュアはトレーラーヘッド内にセットが可能。

【付属品】

コンボイ本体(1)、コンテナ(1)、コンボイ用超電導ライフル(2)、スーパーコンボイ用超電導ライフル(2)、パーチカル・ビームキャノン(2)、パワーマスター(1)、搭乗用フィギュア(1)、交換用ヘッド(1)、交換用肩パーツ(2)、銃撃エフェクトパーツ(2)、アダプター(1)、キャラクターカード(1)、取扱説明書(1)

※「MPG-09 スーパージンライ」に付属していた、玩具版再現用の「玩具版ヘッド」と「玩具版拳（右/左）」、および「電撃エフェクトパーツ」は、本商品には付属しません。

(C) TOMY