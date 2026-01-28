偽造したマイナンバーカードを使って銀行口座を開設したなどとして、警視庁が、男４人を偽造有印公文書行使や詐欺などの容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。

同庁は、職業不詳の男（５２）（東京都豊島区）らのグループが２０２０年１２月〜２４年６月、偽造マイナカードを本人確認書類として悪用し、クレジットカードを作成したり消費者金融で借金したりして、金融機関などから計約６億円相当を詐取したとみている。

捜査関係者によると、５２歳の男と職業不詳の男（６８）（葛飾区）は仲間と共謀して２１年５〜６月、スマートフォンの銀行口座開設アプリを通じて偽造マイナカード２枚分の画像データを送信し、２口座を開設したほか、キャッシュカード２枚をだまし取るなどした疑い。逮捕は２７日。

偽造マイナカードは、５２歳の男が台東区内の公園で声をかけた５０〜６０歳代の男性２人の顔写真を使用し、氏名欄には実在しない人物の名前を記載していた。６８歳の男は２人に約９０万円〜約１４０万円の報酬を支払っていた。

グループは１６８枚の偽造マイナカードを使い、銀行口座１６８口座を開設していたほか、４３７枚のクレジットカードの発行を受けていたという。

２４年１月、カード会社から相談があり、一連の事件が発覚した。同庁はマイナカードの偽造方法などを調べている。