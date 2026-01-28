手が美しいと思う「スターダスト所属」の男性俳優ランキング！ 「山崎賢人」を大差で抑えた1位は？
総勢1000人を超えるタレントが所属するなど、大手芸能事務所として有名な「スターダストプロモーション」。今回は、そんなスターダストに所属する「男性俳優」について、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2025年12月18〜22日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×スターダスト男性俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では「手」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「手が美しいと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは山崎賢人さんです。山崎さんは、雑誌『ピチレモン』（学研プラス）でメンズモデルを務め人気となり、2010年にドラマ出演し俳優デビュー。映画『ヒロイン失格』、『orange オレンジ』で日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞し、俳優として評価を得ます。
その後は、『キングダム』、『ゴールデンカムイ』など大ヒット映画に出演。主演ドラマも多く、若手俳優として大ブレークします。そんな山崎さんは、映画『陰陽師0』に出演した際、舞台あいさつで監督から指の美しさを絶賛されたことも。長い指がセクシーで高い評価を得ています。
回答者からは、「ビールのCMでジョッキを持っているときの手がすごくきれいだった」（30代女性／茨城県）、「指がすらりと長く、形が整っています」（60代男性／香川県）、「ドラマや映画で手のシーンが映るが、きれいな男性の手をしている。ゴツゴツしてるけど細くて長い」（20代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは横浜流星さんです。横浜さんは、雑誌『ニコラ』（新潮社）のメンズモデルを務めた後、『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。現在まで、さまざまなドラマや映画で主演を務め国民的な人気を得ています。
2025年には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務め、さらに大ヒット映画『国宝』にも主要キャストとして出演。『イクサガミ』（Netflix）にも参加するなど、大活躍を続けています。
人気が高い横浜さんですが、『私たちはどうかしている』（日本テレビ系）のキスシーンでみせた手の美しさが話題になったことも。また、映画『片思い世界』ではピアノ演奏に初挑戦し、美しい指を披露しています。
回答者からは、「駅の広告で大きいサイズで見てもきれいだと思った」（20代女性／埼玉県）、「指が長くしなやかで、動作の一つひとつに繊細さが感じられるから」（40代男性／北海道）、「『国宝』を見た時に色が白く、指が細くて長いと思った」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
【9位までの全ランキング結果を見る】
