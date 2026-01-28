2月8日投開票の衆議院選挙で、静岡県沼津市の選挙管理委員会は、沼津市を舞台としたアニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」デザインの投票証明書を配布すると発表しました。

2025年7月の参議院選挙に引き続き2回目の取り組みで、これまで選挙に関心がなかった層にも投票へ行ってもらおうという狙いです。

沼津市選挙管理委員会によりますと、「ラブライブ！サンシャイン!!」デザインの投票証明書は、沼津市内すべての期日前投票所と当日投票所で希望者に向けて配布します。

初めて配布をした2025年7月の参院選では、期日前と当日を合わせて投票者の約4人に1人にあたる2万660人が配布を希望したということです。

デザインは前回と同様で、希望した全ての人に行きわたるよう、今回は3万枚を準備しています。

投票所ごとに配布予定数があり、終了した場合は従来のデザインの投票証明書を配布しますが、後日希望する人に対しては、ラブライブデザインの証明書への交換も対応するということです。

前回は、証明書を目当てに投票に来たという声もあり、沼津市選挙管理委員会は、これまで選挙に関心がなかった層にも投票へ行ってもらう狙いです。