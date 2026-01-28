まもなく豪消費者物価指数、消費者物価指数CPIの発表
日本時間９時３０分に豪消費者物価指数（12月）、消費者物価指数（CPI）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（12月）09:30
予想 3.6% 前回 3.4%（前年比)
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（トリム平均・前年比)
予想 N/A 前回 0.3%（トリム平均・前月比)
消費者物価指数（CPI）（2025年 第4四半期）09:30
予想 0.7% 前回 1.3%（前期比)
予想 3.5% 前回 3.2%（前年比)
予想 0.8% 前回 1.0%（刈り込み平均・前期比)
予想 3.1% 前回 3.0%（刈り込み平均・前年比)
予想 0.9% 前回 1.0%（加重平均・前期比)
予想 3.3% 前回 2.8%（加重平均・前年比)
