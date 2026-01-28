　日本時間９時３０分に豪消費者物価指数（12月）、消費者物価指数（CPI）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（12月）09:30
予想　3.6%　前回　3.4%（前年比)
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　3.3%　前回　3.2%（トリム平均・前年比)
予想　N/A　前回　0.3%（トリム平均・前月比)

消費者物価指数（CPI）（2025年 第4四半期）09:30
予想　0.7%　前回　1.3%（前期比)
予想　3.5%　前回　3.2%（前年比)
予想　0.8%　前回　1.0%（刈り込み平均・前期比)
予想　3.1%　前回　3.0%（刈り込み平均・前年比)
予想　0.9%　前回　1.0%（加重平均・前期比)
予想　3.3%　前回　2.8%（加重平均・前年比)