女優の田中美佐子（66）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、元アイドルグループのメンバーとの再会ショットを披露した。

「CHACHAと私と。36年ぶりです」と書き出すと、自身と元アイドルグループ「CHA-CHA」の勝俣州和、木野正人、中村亘利、タレント・西村知美の夫・西尾拓美さん、松原桃太郎さんの6ショットをアップ。

田中はかつて欽ちゃんファミリーの番組などで活躍、CHA-CHAとも共演していただけに「なんて楽しかったんだろう。みんな優しくて素敵な大人になってた」と感想をつづった。

「いつも必死で前向きかっちゃん！素人なのか？プロなのか？1番笑いを取る松ちゃん！ビビリだけどステージ上がれば魅せる、西尾くん！自分を信じて邁進する超努力家、木野くん！そして、当時ほとんど話したことがなかった純粋でシャイ過ぎるノブちゃん。こうして会えて話すことができてとても嬉しかったです。初めてノブちゃんのこと少しだけど知ることができました。たくさん笑ったね」と続けた。

「こうして楽しい時間を過ごせるなんて、チャチャに感謝だーー！そして、去年私が行けなくなってしまった誕生日会。昨日ケーキでお祝いしてくれました。プレゼントとそれぞれのお手紙。感無量です」と回顧。「また絶対に会おう！と約束してバイバイしました。みんなの笑顔を見ることができて幸せだった。ありがとうみんな！」と締めくくった。

田中の投稿に、フォロワーからは「美佐子さん 時がたち、また、集まれるとは、素敵ですね！」「美佐子さん素敵な時間を過ごされましたね」「子供の頃に観ていたキラキラしたステキなおねえさんとおにいさん達 36年だなんて…こうして揃った姿…とんでもなくエモすぎます」「皆さんの笑顔も素敵」「36年ぶりってすごいです！みなさん面影ありますねーCHA CHAさん僕も懐かしい〜です」といった反響が寄せられている。