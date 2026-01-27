1月27日に放送されたバラエティ番組『愛のハイエナ5』（ABEMA）にて、マレーシアの高級住宅街ジョホールバルで「一夫多妻」生活を送る日本人一家に密着。1人の男性、2人の妻、そして4人の子供が同居する驚きの暮らしが公開されたが、スタジオでは一家の主である男性の「ビジュアル」に注目が集まった。

【映像】“一夫多妻”生活を送る37歳男性の顔

調査に向かった芸人・ナ酒渚が訪れたのは、3階建ての白くモダンな豪邸。インターホンを押して現れたのは、白いTシャツを着たたかさん（37）だ。 株や為替などの投資で資産20億円を築いたという成功者だが、その顔立ちを見たナ酒渚は思わず「37歳……ちょっと、なんか子どもっぽいですよね」と率直な感想を漏らした。たかさんは「あ、きたきたきた！ ありがとうございます」と独特のテンションで応じ、その掴みどころのないキャラクターで冒頭から渚を困惑させた。

家の中に入ると、そこには日本人の家族が待っていた。紹介されたのは、第1夫人のえりさん（39）と、第2夫人のあやさん（43）。そして、それぞれの妻との間に生まれた8歳から2歳までの4人の子供たちだ。 たかさんは、子供たちを「2号機」「3号機」と呼ぶなど、ここでも独特の感性を発揮。法律上は第1夫人のえりさんとしか籍を入れていないが、マレーシアに移住してからは全員で一つ屋根の下、共同生活を送っているそうだ。