ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は250億円とやや低調 ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は250億円とやや低調

28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比1.7％増の698億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.7％増の410億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> など12銘柄が新高値。インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.96％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.42％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が3.09％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.31％安と大幅に下落している。



日経平均株価が413円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金250億500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均271億8100万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が40億5000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億2300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億9000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

