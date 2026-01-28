―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月26日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9478> ＳＥＨＩ 　　　東Ｓ 　 +14.60 　　1/27　　　3Q　　　-20.86
<6337> テセック 　　　東Ｓ 　 +11.38 　　1/27　　　3Q　　　-24.48
<9697> カプコン 　　　東Ｐ　　 +7.38 　　1/27　　　3Q　　　 64.57
<9691> 両毛システム 　東Ｓ　　 +6.65 　　1/27　　　3Q　　　 64.45
<4498> サイバトラス 　東Ｇ　　 +4.86 　　1/27　　　3Q　　　 18.30

<6798> ＳＭＫ 　　　　東Ｐ　　 +3.82 　　1/27　　　3Q　　　 -4.92
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ　　 +0.54 　　1/27　　　3Q　　　　4.30
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ　　 +0.13 　　1/27　　　3Q　　　 16.39

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース