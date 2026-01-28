佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。



朝は冷え込みが強く、最低気温はほぼすべての地域で氷点下となりました。福岡県の筑後地方と佐賀県の全域に「低温注意報」が発表されています。農作物の被害や水道管の凍結などにご注意ください。



「天気の予想」

各地でよく晴れるでしょう。降水確率は0％で、雨が降ることはありません。雲一つない快晴の空が広がる時間もありそうです。



「洗濯はどうなのか？」

日差しがたっぷり届き、外干し日和でしょう。ただ、朝は氷点下の所も多く、洗濯物が凍ってしまう可能性もあります。午前10時以降に干し始めるのがおすすめです。



「最高気温はどうなのか？」

27日とほとんど同じくらいで、福岡市は9℃、北九州市は8℃、久留米市は10℃の予想です。



「上空寒気の予想」

木曜日以降、上空には強い寒気が流れ込んできます。全国的に大雪の恐れがあります。しかし、九州北部には先週ほどの影響はなく、大雪の心配はないでしょう。



「なのか間予報」

気温も先週ほど下がることはなさそうです。金曜日の日中から土曜日の朝にかけてが寒さのピークでしょう。また、日曜日は雲が広がりやすく、小雨がぱらつくかもしれません。