広島の松田元オーナーは２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして、２７日に医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕されたことを受け、「びっくりした。ファンの方々に申し訳ない」と謝罪した。

俊足を武器に１軍でも活躍していたが、松田オーナーは「あの小さい体でプレーしている姿を見て勇気づけられた子供たちにも申し訳ない」とコメント。「これからいろんなことが分かってくると思う。これから対応していく」と語った。

羽月容疑者は指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。本人は否認しているという。

２０１８年度ドラフト７位で神村学園から広島に入団。昨季は自己最多の７４試合に出場するなど飛躍を果たしていた。打率・２９５、１７盗塁をマークし、ガッツ溢れるプレーと持ち味の俊足で１軍には欠かせないプレーヤーだった。昨オフの契約更改では８００万増の３１００万円（金額は推定）でサインしていた。