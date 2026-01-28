「最初から美人」松井珠理奈、過去との比較ショットに「小さい頃から完成されて」「昔からめっちゃ可愛い」の声
元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは1月27日、自身のInstagramを更新。過去と現在の着物姿の比較ショットを披露しました。
【写真】松井珠理奈、“七五三”と“結婚会見”の比較ショット
最後には、「最近、嬉しいお仕事のお問い合わせがたくさん来ていて幸せです〜 一つ一つ大切に向き合っていきます」と、順風満帆な近況を幸せそうに報告。ファンへの感謝とこれからの意気込みも明かしています。
コメントでは、「結婚おめでとうございます！可愛い！！」「お美しい所も全然変わって無いですよ」「小さい頃から完成されてますな〜」「最初から美人」「美人すぎる」「昔からめっちゃ可愛いよ」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】松井珠理奈、“七五三”と“結婚会見”の比較ショット
「お美しい所も全然変わってないですよ」松井さんは「七五三の時と結婚会見の28歳の私」とつづり、過去の七五三のモノクロショットと結婚会見時の着物姿の比較画像を1枚投稿。幼い頃の愛らしい表情と、大人になった凛とした美しさという違いはありますが、面影は変わらぬままです。「ファンの方が見つけてくれたんだけど全然変わってなくて笑っちゃう」と、驚きと笑いを交えてつづっています。
コメントでは、「結婚おめでとうございます！可愛い！！」「お美しい所も全然変わって無いですよ」「小さい頃から完成されてますな〜」「最初から美人」「美人すぎる」「昔からめっちゃ可愛いよ」と、祝福の声が多く上がりました。
ボイメン・辻本達規さんとの夫婦ショット公開8日には「この度 辻本達規さんと結婚致しました」と報告し、BOYS AND MEN・辻本達規さんとの夫婦ショットを公開していた松井さん。ファンからは、「素敵な2人」「末永くお幸せに」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)