男性が割り勘を切り出しやすくなる会計前の一言９パターン
デートの食事代などは、男性が支払いをするケースが多いもの。とはいえ、毎回男性の奢りとなると、女性側も心理的に負担を感じるもの。女性からのスマートな一言があると、男性も安心して「割り勘」を切り出せるかもしれません。今回はスゴレン男性読者への調査結果を参考に、「男性が割り勘を切り出しやすくなる会計前の一言９パターン」をご紹介します。
【１】「いくらだった？」と自分から金額を確認する。
「『合計○○円だから、○○円ずつ出そうね』と金額を言いやすい」（２０代男性）など、女性から金額を知ろうとする＝支払う気がある、という意思がさりげなく伝わるため、具体的な金額の話をしやすくなるようです。
【２】「私も半分出すからね」とストレートに伝える。
「つい見栄を張ってしまうので、ストレートな一言が一番助かる」（２０代男性）という意見のように、ハッキリした意思を伝えることで、男性も安心して割り勘を切り出せるようです。
【３】「たまには私に払わせて」と奢りを提案する。
「『いいよいいよ！ …じゃあ割り勘で』という流れになる」（３０代男性）など、一旦女性から「奢り」を提案されることで、男性は代案として割り勘を切り出せるようです。ただし、相手によっては「ありがとう」とそのまま受け入れられる可能性もありそうです。
【４】「今日はちょっと多めにお金があるんだ」と余裕を伝える。
「臨時収入があったとか、特別な理由があると割り勘でも自然な気がする」（２０代男性）という意見のように、普段よりも懐に余裕があることを伝えると、男性も自然と割り勘を切り出せるようです。一緒に理由も説明してあげるといいでしょう。
【５】「自分の分は自分で払う主義なの」と主義を伝える。
「割り勘が基本という考えの女性なら、平等に割り勘にできる」（２０代男性）という意見のように、いっそ「主義」として宣言してしまえば、男性は心理的負担を感じずに割り勘にできるようです。ただし、男性から奢られる機会は激減しそうです。
【６】「給料日まで結構あるでしょ」と男性の懐具合に理解を示す。
「自分のことを深く気遣ってくれている感じが嬉しい」（２０代男性）など、男性の懐事情への理解を伝えることで、安心感を与えられるようです。ただし、付き合いの短い男性には誤解を与えてしまう恐れがあります。
【７】「無理させてデートの回数減るの嫌だから」とたくさん会いたい気持ちを伝える。
「こう言われると頑張って稼ぎたくなる」（２０代男性）など、女性の方から「何度もデートをしたい」という理由で割り勘を提案するパターンです。男性が受け入れやすいだけでなく、仕事へのヤル気も倍増しそうです。
【８】「次会うときに奢ってね！」と次のデートへつなげる。
「また会いたい、という気持ちも伝わってきて嬉しくなる」（２０代男性）など、「次回は奢りで」という交換条件を用意することで、男性が割り勘を切り出しやすくなるほか、次のデートも約束できるパターンです。「次は私が出すね」という応用も考えられます。
【９】「仲良く半分ずつにしようね」と対等の立場であることを強調する。
「オブラートに包んだ言い方で、なんとなく納得できてしまう」（２０代男性）という意見のように、「仲良し＝半分こ」というハッピーな理論で、なんとなく納得できるパターンです。付き合い始めのラブラブなカップルにぴったりといえそうです。
見栄っ張りな男性が割り勘を切り出すためには、女性からの一言が必要なのかもしれません。ほかにも「男性が割り勘を切り出しやすくなるフレーズ」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
