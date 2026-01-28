「頑張らない」ほうが飛ぶ。シャフト選びの新しい考え方

飛ばしたいと思うほど、ゴルファーは無意識に頑張ってしまう。とくにドライバーは、力を入れた分だけ遠くへ飛ぶとは限らない。むしろ頑張ろうとすればするほど、スイングがぎこちなくなって曲がってしまうことがある。

だけど本来、ゴルフクラブはゴルファーを助けるための道具だ。頑張らせるものではなく、頑張らなくても結果が出やすいものが、理想と言える。

そこで注目したいのが「頑張らなくていいシャフト」という考え方。軽く振れて、自然にしなり、インパクトに向けてスムーズに戻る。そんな挙動のシャフトなら、自分でヘッドを走らせにいく必要がなくなる。

新たに登場したシャフト「Wave」は「頑張らなくていい」という考え方を、そのまま形にしたような設計だ。

軽量帯ながら、しなり戻りが素直で、インパクトではフェースがまっすぐに向き、無理に力を入れなくてもヘッドが前に出てくれる。

結果として、

・スイングがシンプルになる

・タイミングが合いやすくなる

・芯でヒットしやすくなる

「頑張らない＝飛ばない」とは限らない。

頑張らないからこそ、振り切れて、結果につながる。そんな感覚を実感しやすいのが、Waveというシャフトだ。

力を足す前に、力を抜けるかどうか。

頑張らなくても振れるという感覚は、ドライバーショットだけでなく、ゴルフそのものを少しラクにしてくれる。

【Wave】

SPEC●ワンフレックス●長さ／46インチ（1168mm）●重さ／47g●トルク／5.6度●初回製造90本 特別価格／1本・9万円（税別）

https://x.gd/wave_shaft