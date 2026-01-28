【ローソンストア100】ボリュームもマシマシ！お得感満載の「デカ盛りチャレンジ」が1月28日からスタート。

ローソンストア100は、2026年1月28日から2月24日の4週間、食べ応えUPのボリューム商品を週替わりで楽しめる「デカ盛りチャレンジ」を開催。物価高でも満足感のある主食系からスイーツ系まで、幅広いラインアップです。

このご時世にありがたいお得キャンペーン

週替わりで楽しめる「デカ盛りチャレンジ」の対象商品をピックアップして紹介します。

【第1弾】1月28日から2月3日

・鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当

鶏の唐揚げと、通常よりサイズアップしたアジフライを組み合わせたボリューム弁当です。

期間中はアジフライがサイズアップします。

価格は538円です。

・黒糖パン

黒糖のコクのある甘みを感じられる、ふんわりとした食感の菓子パン。デカ盛り仕様でサイズ感がアップし、1個でもしっかり満足できるのがポイントです。

価格は138円。

・ダブルてりやきバーガー

てりやきソースで味付けしたハンバーグを2枚サンドした、食べ応え重視のバーガーです。

価格は171円。

・レーズンクリームサンド

レーズン入りのクリームを、しっとりとしたクッキー生地でサンドした一品。甘さとコクをしっかり楽しめます。

価格は171円です。

【第2弾】2月4日から10日

・ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ

その名の通り、具材をたっぷり詰め込んだ食べ応えのあるサイズのおにぎり。中には鶏唐揚げとマヨネーズが入り、満足感のある味わいです。

価格は200円です。

・トリプルタルタルハンバーグサンド

タルタルハンバーグサンドを1組増量したサンドイッチ。肉感のあるハンバーグと、コクのあるソースの組み合わせで、食事系パンとしてしっかりお腹を満たしてくれます。

価格は278円です。

・コーンマヨ＆ツナマヨ

コーンマヨと和風ツナマヨという2種類の具材をトッピングしたパン。コーンの甘みとツナの旨みがマヨネーズと絡み合い、満足感のある味わいです。

価格は135円です。

・クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り

なめらかなプリンに、ホイップクリームとカラメルゼリーを合わせたデザートです。

価格は214円。

【第3弾】2月11日から17日

・たっぷりジューシーハムサンド

ハムの量を従来比約1.5倍に増量。きゅうり・からしマヨネーズと合わせて食べ進めやすい味わいに。ハムの風味と野菜の食感がバランスよく楽しめます。

価格は298円です。

・カスタードデニッシュ

大きく焼き上げたデニッシュ生地に、たっぷりのカスタードクリームを包んだパン。

価格は149円です。

・ダブルフィッシュバーガー

白身魚のフライを2枚挟んだフィッシュバーガー。タルタルソースと合わせて、魚の旨みとクリーミーなソースがアクセントになっています。

価格は181円です。

・デカ盛り 苺クレープ

たっぷりの苺クリームと苺ダイス入りソース、スポンジを包んだクレープ。甘酸っぱい苺の風味がアクセントで、甘いもの好きにうれしい一品です。

価格は192円。

【第4弾】2月18日から24日

・大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）

サイズアップしたチキンステーキに、ハニーマスタードのコクと甘みがアクセントの弁当。鶏肉のジューシーな旨みをご飯と一緒に楽しめる、がっつり系の商品です。

価格は538円。

・ショコラブール

チョコ風味のブールパンは、ふわふわの食感で大きめサイズでも食べきりやすい商品。

価格は149円です。

・デカ盛りプリン

昔ながらの固めのたまごプリンをビッグサイズにした定番スイーツ。レトロな甘さとしっかりした食感で、デザートとしての満足感も抜群です。

価格は214円。

・デカ盛りみたらし団子

ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子。1本でも十分満足できるボリュームです。

価格は108円。

その他のラインアップや詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部