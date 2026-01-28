【ローソンストア100】ボリュームもマシマシ！お得感満載の「デカ盛りチャレンジ」が1月28日からスタート。
ローソンストア100は、2026年1月28日から2月24日の4週間、食べ応えUPのボリューム商品を週替わりで楽しめる「デカ盛りチャレンジ」を開催。物価高でも満足感のある主食系からスイーツ系まで、幅広いラインアップです。
このご時世にありがたいお得キャンペーン
週替わりで楽しめる「デカ盛りチャレンジ」の対象商品をピックアップして紹介します。
【第1弾】1月28日から2月3日
・鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当
鶏の唐揚げと、通常よりサイズアップしたアジフライを組み合わせたボリューム弁当です。
期間中はアジフライがサイズアップします。
価格は538円です。
・黒糖パン
黒糖のコクのある甘みを感じられる、ふんわりとした食感の菓子パン。デカ盛り仕様でサイズ感がアップし、1個でもしっかり満足できるのがポイントです。
価格は138円。
・ダブルてりやきバーガー
てりやきソースで味付けしたハンバーグを2枚サンドした、食べ応え重視のバーガーです。
価格は171円。
・レーズンクリームサンド
レーズン入りのクリームを、しっとりとしたクッキー生地でサンドした一品。甘さとコクをしっかり楽しめます。
価格は171円です。
【第2弾】2月4日から10日
・ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ
その名の通り、具材をたっぷり詰め込んだ食べ応えのあるサイズのおにぎり。中には鶏唐揚げとマヨネーズが入り、満足感のある味わいです。
価格は200円です。
・トリプルタルタルハンバーグサンド
タルタルハンバーグサンドを1組増量したサンドイッチ。肉感のあるハンバーグと、コクのあるソースの組み合わせで、食事系パンとしてしっかりお腹を満たしてくれます。
価格は278円です。
・コーンマヨ＆ツナマヨ
コーンマヨと和風ツナマヨという2種類の具材をトッピングしたパン。コーンの甘みとツナの旨みがマヨネーズと絡み合い、満足感のある味わいです。
価格は135円です。
・クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り
なめらかなプリンに、ホイップクリームとカラメルゼリーを合わせたデザートです。
価格は214円。
【第3弾】2月11日から17日
・たっぷりジューシーハムサンド
ハムの量を従来比約1.5倍に増量。きゅうり・からしマヨネーズと合わせて食べ進めやすい味わいに。ハムの風味と野菜の食感がバランスよく楽しめます。
価格は298円です。
・カスタードデニッシュ
大きく焼き上げたデニッシュ生地に、たっぷりのカスタードクリームを包んだパン。
価格は149円です。
・ダブルフィッシュバーガー
白身魚のフライを2枚挟んだフィッシュバーガー。タルタルソースと合わせて、魚の旨みとクリーミーなソースがアクセントになっています。
価格は181円です。
・デカ盛り 苺クレープ
たっぷりの苺クリームと苺ダイス入りソース、スポンジを包んだクレープ。甘酸っぱい苺の風味がアクセントで、甘いもの好きにうれしい一品です。
価格は192円。
【第4弾】2月18日から24日
・大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）
サイズアップしたチキンステーキに、ハニーマスタードのコクと甘みがアクセントの弁当。鶏肉のジューシーな旨みをご飯と一緒に楽しめる、がっつり系の商品です。
価格は538円。
・ショコラブール
チョコ風味のブールパンは、ふわふわの食感で大きめサイズでも食べきりやすい商品。
価格は149円です。
・デカ盛りプリン
昔ながらの固めのたまごプリンをビッグサイズにした定番スイーツ。レトロな甘さとしっかりした食感で、デザートとしての満足感も抜群です。
価格は214円。
・デカ盛りみたらし団子
ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子。1本でも十分満足できるボリュームです。
価格は108円。
その他のラインアップや詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部