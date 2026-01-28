【「イナズマイレブン 完全版」下巻】 1月28日 発売 価格：5,500円

小学館は、マンガ「イナズマイレブン 完全版」の下巻を1月28日に発売する。価格は5,500円。

本作は超次元サッカーRPG「イナズマイレブン」のコミカライズ作品。上下巻の完全版で、各巻900ページ越えの大ボリュームとなっている。

また、当時「月刊コロコロコミック」に掲載されたカラーイラストや、おまけマンガも充実している。

下巻では世界への挑戦、「FFI（フットボールフロンティアインターナショナル）編」を完全収録しているほか、劇場版「最強軍団オーガ襲来」記念の特別編「オーガ外伝」「円堂カノン外伝」も収録されている。

【「イナズマイレブン 完全版」下巻あらすじ】

かつて日本中の子供たちを熱狂の渦に巻き込んだ

超次元サッカーRPG、「イナズマイレブン」。

月刊コロコロで連載されていたまんがが完全版になって復活！

当時コロコロで掲載されていたカラーイラストや、おまけまんがも充実。

900Ｐ超えの大ボリュームの1冊です！

下巻は、世界への挑戦、「FFI（フットボールフロンティアインターナショナル）編」を完全収録！

劇場版「最強軍団オーガ襲来」記念の特別編「オーガ外伝」「円堂カノン外伝」も収録！

(C)やぶのてんや・レベルファイブ／小学館

