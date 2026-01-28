「イナズマイレブン 完全版」下巻が本日発売！ 世界への挑戦“FFI編”を完全収録劇場版「最強軍団オーガ襲来」記念の特別編も
【「イナズマイレブン 完全版」下巻】 1月28日 発売 価格：5,500円
かつて日本中の子供たちを熱狂の渦に巻き込んだ
当時コロコロで掲載されていたカラーイラストや、おまけまんがも充実。
下巻は、世界への挑戦、「FFI（フットボールフロンティアインターナショナル）編」を完全収録！
(C)やぶのてんや・レベルファイブ／小学館
小学館は、マンガ「イナズマイレブン 完全版」の下巻を1月28日に発売する。価格は5,500円。
本作は超次元サッカーRPG「イナズマイレブン」のコミカライズ作品。上下巻の完全版で、各巻900ページ越えの大ボリュームとなっている。
また、当時「月刊コロコロコミック」に掲載されたカラーイラストや、おまけマンガも充実している。
下巻では世界への挑戦、「FFI（フットボールフロンティアインターナショナル）編」を完全収録しているほか、劇場版「最強軍団オーガ襲来」記念の特別編「オーガ外伝」「円堂カノン外伝」も収録されている。
【「イナズマイレブン 完全版」下巻あらすじ】
なんと！下巻発売まで気づけばあと2日ッ！- 『イナズマイレブン まんが版』【公式】⚡ (@inazuma_comic) January 26, 2026
下巻には、世界への挑戦、「FFI（フットボールフロンティアインターナショナル）編」や、
劇場版「最強軍団オーガ襲来」記念の特別編
「オーガ外伝」「円堂カノン外伝」など貴重な特別編も収録ッ！
完全版に恥じないヤバい内容ですッ！#イナズマイレブン pic.twitter.com/JxIknf7irH
