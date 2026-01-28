【「ぷにるはかわいいスライム」10巻】 1月28日 発売 価格：770円 【「ぷにるはかわいいスライム」10巻 ポストカード＆シールBOOK付き特装版】 1月28日 発売 価格：3,080円

小学館は、マンガ「ぷにるはかわいいスライム」の10巻を1月28日に発売する。価格は770円。また同日にはポストカード＆シールBOOK付き特装版も3,080円で発売される。

「ぷにるはかわいいスライム」10巻 ポストカード＆シールBOOK付き特装版

本作は主人公のコタローが作ったスライム・ぷにるが美少女の姿に変身するという設定のラブコメディ。掲載誌は「週刊コロコロコミック」で、TVアニメは第2期まで放送されている。

10巻では風邪をひいたコタローをぷにるが看病する話や、ジュレが恋の悩みを抱えて「BARルンル」を訪れる話などを収録。描き下ろしマンガ、描き下ろしイラスト16点のほか、ヴァンガードスペシャルコラボマンガも特別収録されている。

また特装版には、シート2枚に33枚のシールがみっちり詰まったホロキラシールと、歴代人気カバーイラストを使用した24枚のスペシャルポストカードが特典として付いてくる。

【「ぷにるはかわいいスライム」10巻あらすじ】

風邪をひいたコタローをぷにるが看病したり、ジュレが恋の悩みを抱えて「BARルンル」を訪れたりと、今回も大騒ぎ。南波くんは相棒ホビーとの別れに涙し、きらら先輩は虫歯と戦い、ルンルはなんと分裂！？さらに猛暑でぷにるが乾燥してペラペラになったり、ヴァンガード大会でまさかのコスプレ対決が勃発したりと、変幻自在なかわいさが詰まった、キャラクターたちの隠れた素顔や意外な一面が次々と明かされる第10巻！

描き下ろしまんが、描き下ろしイラスト16点！！！特別収録のヴァンガードスペシャルコラボまんが、

恒例のまえ駄まんがなど盛り沢山な大充実巻です

(C)まえだくん／小学館

