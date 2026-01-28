「ぷにるはかわいいスライム」10巻が本日発売！ ヴァンガード大会でまさかのコスプレ対決特装版特典はポストカード＆シールBOOK
小学館は、マンガ「ぷにるはかわいいスライム」の10巻を1月28日に発売する。価格は770円。また同日にはポストカード＆シールBOOK付き特装版も3,080円で発売される。
「ぷにるはかわいいスライム」10巻 ポストカード＆シールBOOK付き特装版
本作は主人公のコタローが作ったスライム・ぷにるが美少女の姿に変身するという設定のラブコメディ。掲載誌は「週刊コロコロコミック」で、TVアニメは第2期まで放送されている。
10巻では風邪をひいたコタローをぷにるが看病する話や、ジュレが恋の悩みを抱えて「BARルンル」を訪れる話などを収録。描き下ろしマンガ、描き下ろしイラスト16点のほか、ヴァンガードスペシャルコラボマンガも特別収録されている。
また特装版には、シート2枚に33枚のシールがみっちり詰まったホロキラシールと、歴代人気カバーイラストを使用した24枚のスペシャルポストカードが特典として付いてくる。
【「ぷにるはかわいいスライム」10巻あらすじ】
🐧˗ˋˏ かわいいぷにるもついに🔟巻へ突入 ˎˊ˗🐧- ぷにるはかわいいスライム公式 (@PUNIRUcorocoro) January 22, 2026
世はまさに大「シール交換」時代！📒✨
10巻特装版は
「ぷにるシール&ポストカードＢＯＯＫ」付き！
特装版カバー＆シールの一部を公開！
📅 1月28日（水）発売予定！
▶️ https://t.co/Er0G7B0pnz#ぷにるはかわいいスライム pic.twitter.com/sVBzRo3MdJ
風邪をひいたコタローをぷにるが看病したり、ジュレが恋の悩みを抱えて「BARルンル」を訪れたりと、今回も大騒ぎ。南波くんは相棒ホビーとの別れに涙し、きらら先輩は虫歯と戦い、ルンルはなんと分裂！？さらに猛暑でぷにるが乾燥してペラペラになったり、ヴァンガード大会でまさかのコスプレ対決が勃発したりと、変幻自在なかわいさが詰まった、キャラクターたちの隠れた素顔や意外な一面が次々と明かされる第10巻！
描き下ろしまんが、描き下ろしイラスト16点！！！特別収録のヴァンガードスペシャルコラボまんが、
恒例のまえ駄まんがなど盛り沢山な大充実巻です
(C)まえだくん／小学館