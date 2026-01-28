Ｆ１の合同テスト２日目（２７日、スペイン・バルセロナ）、今季からレッドブルのドライバーを務めるアイザック・ハジャール（フランス）がマシンをクラッシュさせてしまった。

英メディア「ＢＢＣ」は「レッドブルに昇格した２１歳のフランス人ドライバーは高速最終コーナーでコントロールを失い、バリアに衝突した」とし「フルウェットタイヤからインターミディエイトタイヤに交換したばかりで最初のラップを走っていた。彼がスピンして後ろ向きでバリアの衝突したとき、コースはまだ湿っていて霧雨が降っていた」という。

ローラン・メキース代表は「今日は非常に難しいコンディションだったので、このような結果をなってしまって残念」とし「こうした困難はアイザックが周回を重ねた数、彼の学習と成長、そしてエンジニアへのフィードバックという点においてポジティブな１日だった後に起きた。マシンの修復に全力を尽くし、次に何が起こるかを見ていく」と語った。

ハジャールはテスト初日（２６日）にトップタイムを記録していた中、２日目のトラブル。３月のシーズン開幕に向けたマシンの調整などにも影響を及ぼしそうだ。