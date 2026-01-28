【水戸ネイリスト女性殺害】ぬいぐるみに発信器を仕掛けて…執拗に被害者を追いつめた容疑者の「執着」

大晦日の夕方に起きた惨劇

１月22日、茨城県警水戸署には早朝から新聞・テレビなどメディア各社が20社以上つめかけていた。金網に囲まれた署の護送口から大内拓実容疑者（28）が姿を現したのは９時すぎ。髪はきっちりと整えられており、小ぎれいな印象だ。カメラに対して顔をふせることはなく、肩を揺らしながらややふてくされたような歩き方で護送の車に乗り込んだ。

大内容疑者が逮捕されたのはこの前日の１月21日。昨年末に水戸市内のアパートの一室で、住人のネイリスト・小松本遥さん（31）を殺害した容疑だ。

「事件が発覚したのは昨年大晦日の夜７時15分ごろのことでした。夫（27）が帰宅すると、小松本さんが玄関で血まみれになって倒れていたのです。

この日は午前中に２人で買い物に出かけて、その後夫は仕事へ行っていました。夕方５時ごろに小松本さんから夫へ『今から帰宅する』などと電話をしており、犯行は５時20分から７時15分までの間に起きたとみられています」（全国紙社会部記者）

小松本さんの頭部には鈍器で殴られたような傷が複数あり、首の右側の刺し傷は動脈まで達していた。妊娠していたという彼女は懸命にお腹をかばったのだろうか、両腕には抵抗した際にできたとみられる切り傷や打撲痕が十数ヵ所もあった。血は壁にまで飛び散っており、犯人は抵抗する小松本さんを、複数の凶器で強い殺意をもって襲ったとみられた。死因は頭部を殴られたことと首を刺されたことによる外傷性ショック死だった。

事件の４日前に小松本さんは警察に「元彼からのストーカーみたいなものを相談しに行くとしたらどこか」と電話で相談していたことも明らかになった。小松本さんは夜間でも対応できるかどうかも質問。警察官ができると回答して名前や連絡先を尋ねると、彼女は「後でうかがいます」と答えて通話は終わったという。

警察が小松本さんのスマホを解析したところ、過去に交際していた大内容疑者が浮上。この“元彼”は大内容疑者だとみられている。２人はどういう関係だったのか。

「小松本さんは過去に水戸のキャバクラで働いていたことがあり、そこで知り合ったようです。’24年につき合い始めてその年のうちに破局しました。’25年の夏ごろにSNSで復縁を迫ったり恨みつらみを送ってくるようになったことから、小松本さんはブロックして連絡を断ったようです。すると大内容疑者は小松本さんの居場所を知人に聞いて回っていたといいます」（同前）

大内容疑者はどうやって小松本さんの住所を特定できたのか。警察の捜査で明らかになったのは驚くべき手口だった。

愛情が歪んだ形で増幅していった

「警察が小松本さんの部屋にあったぬいぐるみを調べたところ『紛失防止タグ』が埋め込まれており、容疑者のスマートフォンに位置情報が送られる仕組みになっていたのです。その人気キャラクターのぬいぐるみは、事件の数日前に小松本さんの実家にテーマパークの運営会社の名前で『懸賞の当選者へのプレゼント』として置き配のようにして届いていたそうで、その後小松本さんの自宅で保管されていました」

なぜ、大内容疑者はそこまで小松本さんに執着したのだろうか。今回の事件について、犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は「そこまで思いが強かったのでしょう」と推察する。

「本人だって冷静に考えれば無理だとわかっている。それでも『まだ何とかなるんじゃないか』という希望を捨てきれず、行動を起こしてしまう。しかし、女性からはブロックされ連絡は取れない。そして２年前まで付き合っていたその女性は、今は別の家庭を築いて幸せにしている。そういった事実が本人の中で積み重なっていく中で、愛情が歪んだ形で増幅してどんどん追い込まれていったのだと思います。

本来であれば、被害者の方は警察に実名で相談し、対応策を取るべきだった。匿名で相談窓口を聞いた理由はわかりませんが、名前を出したくなかった何らかの心理があったのでしょう。

警察には守秘義務がありますし、きちんと相談すれば対応してもらえます。ただ、川崎の事件などの例もあり、十分に信頼されていない面があるのも事実です。だからこそ、警察側も相談を受けた際には、被害者の立場に立って真摯に向き合う必要があります」

大内容疑者は取り調べに対して「事実無根で何も知りません」と容疑を否認しているという。一方で、彼のものとみられる車が、事件前後の時間帯にアパート周辺の防犯カメラに映っていたこともわかっている。

友人たちからは好かれていたという大内容疑者。小松本さんの幸せも将来も奪った現在、彼は小松本さんに対してどのような感情を抱いているのだろうか。