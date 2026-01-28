どれも美味しそーーーッッ♡【コストコ】沼落ち注意！「おやつ」をチェック

今回は、頑張った自分へのご褒美やちょっとした差し入れに使える【コストコ】おやつをご紹介します。シェアしやすい手軽なものから、テーブルを華やかに演出するゴージャス系までピックアップ。コーヒーとの相性もバッチリで、しっかり“甘い”おやつなので、甘党さんは見逃し厳禁です。

とろ～りキャラメルソース入りのカジュアルおやつ

人気商品の新フレーバーとして「キャラメル ベニエ」が登場中。やわらかなドーナツ生地の中にキャラメルソースが入った揚げ菓子で、@nyancoromochi_sweets_blogさんは「めちゃ甘党の方にオススメ」と感想を投稿しています。15個入り\998（税込）とリーズナブルなのも嬉しいポイント。

気品あふれるご褒美チョコケーキ

「タキシードケーキ」は、チョコレートホイップ、カールチョコレート、ガナッシュ、ココアスポンジ、チーズムース、チョコムース、ブラウニーを重ねた上品でゴージャスなケーキです。好みの厚さにカットしてお皿に盛れば、ホテルやカフェのスイーツに引けを取らないビジュアルに！ 気になる味わいについて、@nyancoromochi_sweets_blogさんは「濃厚」「かなり満足感あり」とコメントし、「甘党向けのチョコケーキ」と紹介しています。

センス抜群！ おしゃれパケの中には24個のミニケーキ

エッフェル塔のイラストが描かれたパケが印象的！ ハート型のケーキにチョコをトッピングした「チョコレートスウィートハートケーキ」は、個包装なのでバラマキおやつにぴったり。「見つけたら絶対カゴ入れてほしい！」「甘いの好きなら後悔しない系おやつ」と、@potipoti212さんが絶賛しています。

サクッと生地にたっぷりのクリームは幸福度MAX

どれにするか迷ったらコレ！ シンプルながら洋菓子専門店で買えるスイーツのようなクオリティの「カスタードシュークリーム」。粉糖をまとった生地の中には、なめらかなカスタードクリームがたっぷり入っています。@costco_hackerさんは、「甘さはあるけど、甘ったるくない」と解説しています。

気になるおやつはありましたか？ シーンや気分に合わせて選んで、素敵なカフェタイムを過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@potipoti212様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N