GIGAZINE読者は一体どんなAIを使っているのか？アンケート調査してみた
OpenAIのチャットAIであるChatGPTやGoogleのGemini、xAIのGrokなどさまざまなAIツールが日常生活に浸透しつつあります。GIGAZINEでもカテゴリに「AI」を新設するほど、AI関連のニュースを多数取り扱っていますが、実際のところ読者はAIを使っているのか？具体的にどのAI企業が支持されているのか？どんなAIモデルが人気なのか？が気になったので、年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで質問してみました。
GIGAZINE読者が最も利用しているAIのトップ5は以下の通り。
1位：Gemini 3 Pro(16.8％)
2位：GPT-5.1(12.6％)
3位：GPT-5(11.1％)
4位：GPT-4(10.9％)
5位：Gemini 2.5 Flash(9.5％)
GIGAZINE読者が利用するAIトップ5は、GoogleとOpenAIのAIが独占する形となりました。
続けて、回答結果をベースに「GIGAZINE読者に最も利用されているAIメーカー」を調べた結果が以下です。
1位：OpenAI(47.2％)
2位：Google(33.5％)
3位：xAI(8.5％)
4位：Anthropic(8.1％)
5位：DeepSeek(1.1％)
6位：Meta(0.76％)
7位：Alibaba(0.40％)
8位：Mistral AI(0.30％)
9位：Moonshot AI(0.18％)
10位：Cohere(0.12％)
11位：Baidu(0.02％)
GIGAZINE読者に最も利用されているAIはGoogleのGemini 3 Proでしたが、「GIGAZINE読者に最も利用されているAIメーカー」はOpenAIで、読者の約半数がOpenAIの何かしらのAIを利用しているという結果に。
次点は最も利用されているAIである「Gemini 3 Pro」の開発元であるGoogleで、3人に1人が利用しています。
そして3番目に利用されているAI企業は、イーロン・マスク氏のxAIでした。xAI製のAIとして回答に用意されていたのはGrok 4とGrok 4.1の2つのみでしたが、3位の8.5％というシェアを獲得しています。OpenAI、Googleと比べるとシェアは小さいですが、5位以下はシェアが1％以下なので、これらとも少なくない差があります。
