昨年１１月の電撃入団発表を経て、１２月にプロレス再デビューを果たしたタレントのフワちゃんが、現在の心境を報告した。

２８日までに自身のインスタグラムを更新。「プロレスラーになってから、早１ヶ月！！ひと試合ひと試合、最大限に気持ちを込めて！！」とはじめ、「昨日は、はじめてプロレスラーとしてリングの上で罵倒されました…このゾクゾクに、拳で立ち向かっていくんですね 私にそんなこと出来るかな…いや出来るだろ！１番向いてるわ！なめんな！」とツッコんだ。

「吏南さん2・7大阪大会では精一杯立ち向かいますのでどうぞ宜しくお願いします そしてSTARDOMアワード話題賞の受賞 名誉ある章に感謝致します 調子に乗らずに頑張ります…言った側からY字バランス…」と記し、リング上での複数枚投稿した。

この投稿には、「フワちゃんの頑張る姿はとってもかっこいいです」「精進してて素敵」「応援してるし、リングの上での必死な姿はカッコいいよ！」「体引き締まってどんどん綺麗になってる」「ずっと可愛くてかっこいいフワちゃんはわたしの憧れ」などのコメントが寄せられた。

お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月に芸能活動を休止。２５年１１月に活動再開を発表した。プロレスは２２年１０月のスターダムの大会でデビューを果たしており、今回が再デビュー戦となった。